Документ называется Меморандумом о взаимопонимании и регулирует проблемные вопросы в сфере централизованного снабжения тепла и горячей воды.

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В основе меморандума – договоренность с местной властью

Такого решения добились на Конгрессе местных и региональных властей при президенте Украины.

В основе этого меморандума договоренность о том, что местные власти не будет повышать тарифы на тепло и горячую воду в этом отопительном сезоне по сравнению с предыдущим,

– пояснил премьер Денис Шмыгаль.

В документе также зафиксирована договоренность о том, что поставки газа будут "бесперебойными". Чтобы теплокоммунэнерго во время отопительного сезона работали как следует, предусмотрена финансовая поддержка местных общин.

Местным общинам обещают финансовую поддержку

Со стороны государства предполагается субвенция местным бюджетам с неудовлетворительным индексом платежеспособности уже с четвертого квартала этого года,

– сказал глава правительства.

В следующем году местным бюджетам пообещали оставить 4% от налога на доходы физических лиц и 13,44% от акциза с горючего.

Важно! Достигли договоренности и по цене на газ, которую "Нафтогаз" будет поставлять бюджетным учреждениям.

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Неизменные тарифы пообещал и президент Зеленский

Отметим, ранее о том, что тарифы на тепло и горячую воду останутся неизменными, сообщил и президент Владимир Зеленский. Такое обещание глава государства сделал несмотря на колебания и значительное повышение цены на газ на рынке Европы.

Ранее и премьер Шмыгаль подчеркивал, что оснований поднимать тарифы нет. Ведь газа в подземных хранилищах достаточно, а подготовка к отопительному сезону завершена на 90%.