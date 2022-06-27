Тарифы не изменятся

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев, передает 24 канал. По его словам, отопительный сезон начнется в срок, тарифы не изменятся.

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Но я хочу обратиться к украинцам с призывом относиться максимально бережно к энергии и теплу. Мы должны прекратить регулировку температуры в помещениях путем открытия окон и жить зимой с открытыми окнами не регулируя температуру в домах. Поэтому должны подготовиться по-взрослому к следующему отопительному сезону,

– сказал министр.

В том числе проводя мероприятия отдельной бытовой подготовки, включающие переоборудование окон, дверей и крыш. По его словам, оптимальная температура в доме будет составлять 18-20 градусов, но не ниже 16 градусов.

Обращается ли Украина за поддержкой

По словам министра развития общин и территорий Украины Алексея Чернышева, в первую очередь правительство опирается на украинские общины и города.

"Также в правительстве работает специально созданный штаб по подготовке к отопительному сезону. Мы также обращаемся к международным партнерам за поддержкой и помощью, но в первую очередь рассчитываем на себя", – пояснил министр.

Хватит ли газа зимой

Сейчас правительство работает над тем, чтобы обеспечить украинцев достаточным количеством тепла зимой. Поэтому угроза перебоев поставки отопления – минимальна.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, украинцам для следующего отопительного сезона нужно от 21 до 24 миллиардов кубометров газа.

Ранее правительство заявило о плане "Нафтогаза" в обеспечении увеличения запасов газа в хранилищах до 19 миллиардов кубометров. Рассчитываем на собственную добычу, а также Украина на закупки газа из Европы.

Но глава "Нафтогаза" Юрий Витренко отметил, что сейчас газ стоит очень дорого, поэтому Украина проводит переговоры с партнерами. По словам Витренко, для такого запаса нужно потратить еще 8 миллиардов долларов.

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