Во всех украинских городах планируют повысить тарифы на холодную воду в 2021 году. Какие суммы могут увидеть украинцы в платежках и почему тариф вырастет?

Нет единого тарифа на воду по Украине. Цена зависит от области и даже от города. Соответственно и повышение цен в городах происходит независимо друг от друга. Так, цена на холодную воду может вырасти в среднем на 20%. В материале 24 канала мы узнали какие тарифы сейчас предлагает НКРЭКУ.

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Как изменятся тарифы на холодную воду в 2021

Тарифы на холодную воду для населения вырастут во всех городах в 2021 году. Последний раз их пересматривали в феврале этого года.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) 20 ноября обнародовала проект тарифов на водоснабжение и водоотведение в 2021 году. Это еще не окончательные тарифы, но вполне вероятно, что именно такие цифры + НДС украинцы увидят в платежках в следующем месяце.

24 канал ознакомился с проектом решения и добавил к цене НДС. Вот какими будут тарифы в областных центрах Украины. Это сумма за 1 кубометр водоснабжения и водоотвода уже с учетом НДС:

Днепр-Кировоград (Кропивницкий): 44,88 гривны за кубометр воды (водоснабжение – 24,05 / водоотведение – 20,83)

гривны за кубометр воды (водоснабжение – 24,05 / водоотведение – 20,83) Водоканал в Ужгороде: 37,78 гривны (24,66/13,12)

гривны (24,66/13,12) Полтававодоканал: 32,1 гривны (15,5/6,6)

гривны (15,5/6,6) Николаевводоканал: 31,95 гривны (16,61/15,34)

гривны (16,61/15,34) Житомирводоканал: 29,87 гривны (14,09/15,78)

гривны (14,09/15,78) Инфоксводоканал (Одесса): 29,52 гривны (16,08/13,44)

гривны (16,08/13,44) Херсонский водоканал: 28,99 гривны (14,94/14,05)

гривны (14,94/14,05) Ровнооблводоканал: 28,21 гривны (14,57/13,64).

гривны (14,57/13,64). Черниговводоканал: 27,85 гривны (13,94/13,91)

гривны (13,94/13,91) Харьковводоканал: 26,33 гривны (17,08/9,25)

гривны (17,08/9,25) Сумской мисьководоканал: 26 гривен (12,74/13,26)

гривен (12,74/13,26) Черкассыводоканал: 25,6 гривны (13,91/11,69)

гривны (13,91/11,69) Ивано-Франковскводоэкотехпром: 25,5 гривны (11,5/14)

гривны (11,5/14) Хмельницкводоканал: 25,15 гривны (12,89/12,26)

гривны (12,89/12,26) Киевводоканал: 24,99 гривны (13,16/11,83)

гривны (13,16/11,83) Днепроводоканал: 24,86 гривны (14,71/10,15)

гривны (14,71/10,15) Луцкводоканал: 24,14 гривны (10,52/13,62)

гривны (10,52/13,62) Запорожский водоканал: 23,93 гривны (15,17/8,76)

гривны (15,17/8,76) Винницаоблводоканал: 23,28 гривны (14,94/8,34)

гривны (14,94/8,34) Черновцыводоканал: 22,68 гривны (14,14/8,54)

гривны (14,14/8,54) Львовводоканал: 22,58 гривны (15,36/7,22).

В проекте решения НКРЭКУ не указала тариф для Тернополя, но на сайте Тернопольводоканала в конце мая этого года предлагался тариф 34,82 гривны за кубометр.

Обратите внимание! Мы привели цены только для водоканалов, которые поставляют воду в областных центрах. Некоторые из них работают и в области, а есть города, где есть несколько водоканалов. Если ваш водоканал отсутствует в списке тех, которые мы описали, то актуальный тариф вы сможете найти по ссылке. Тарифы там указаны без НДС, следовательно необходимо просто умножить на 1,2.

Почему цена в городах Украины разная Тариф на воду устанавливает не местная власть, а Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Комиссия видит целесообразность в таком различии цен, несмотря на различные обстоятельства в регионах: доступ к воде, цены на электроэнергию, среднюю зарплату и другие факторы.

Почему цены растут

Тариф на воду, кроме самой воды, состоит также из сопутствующих расходов: таких, как электроэнергия, зарплаты работникам, налоги и амортизация оборудования.

В Киевводоканале рассказали как каждый фактор влияет на конечный тариф. Наибольшее значение имеет зарплата работникам (40%), затем электроэнергия (23%) и ремонты (10%). Подробнее смотрите на инфографике.

Заработная плата

В 2020 году минимальная зарплата выросла. В конце прошлого года она составляла 4 173 гривны, после чего ее повысили до 4 723 гривен. В сентябре этого года "минималка" выросла до 5 тысяч, а за месяц составит 6 тысяч. Средняя зарплата также выросла за последний год с 10 637 гривен до почти 12 тысяч гривен в сентябре. Поэтому понятно, что расходы водоканалов выросли.

Электроэнергия

Цены на электроэнергию для предприятий куда выше льготных цен для населения. Из-за уменьшения потребления в Украине уменьшали долю дешевой атомной энергетики и увеличили долю ТЭС и зеленых производителей, что повлияло на цену.

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Ремонты и инвестиции

Сообщение о перебоях в работе или отключении воды на определенных улицах уже стали довольно привычными. И часто виной этому ремонтные работы, ведь степень износа – высокая. В Киевводоканале подсчитали, что из-за изношенности в 65% их расходы на ремонт по состоянию на май 2020 выросли на 40%. Чтобы начать решать проблему с постоянными ремонтами, нужно делать капитальные инвестиции.

Интересно, что по статистике Львовводоканала, семья из трех человек за месяц использует в среднем 10 кубометров холодной воды. Об этом сообщает Экономическая правда.