Тарифы на воду в 2021 году: сколько будут платить украинцы
Во всех украинских городах планируют повысить тарифы на холодную воду в 2021 году. Какие суммы могут увидеть украинцы в платежках и почему тариф вырастет?
Нет единого тарифа на воду по Украине. Цена зависит от области и даже от города. Соответственно и повышение цен в городах происходит независимо друг от друга. Так, цена на холодную воду может вырасти в среднем на 20%. В материале 24 канала мы узнали какие тарифы сейчас предлагает НКРЭКУ.
О действующих тарифах Тарифы на воду в 2020 году: сколько будут платить украинцы
Как изменятся тарифы на холодную воду в 2021
Тарифы на холодную воду для населения вырастут во всех городах в 2021 году. Последний раз их пересматривали в феврале этого года.
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) 20 ноября обнародовала проект тарифов на водоснабжение и водоотведение в 2021 году. Это еще не окончательные тарифы, но вполне вероятно, что именно такие цифры + НДС украинцы увидят в платежках в следующем месяце.
24 канал ознакомился с проектом решения и добавил к цене НДС. Вот какими будут тарифы в областных центрах Украины. Это сумма за 1 кубометр водоснабжения и водоотвода уже с учетом НДС:
- Днепр-Кировоград (Кропивницкий): 44,88 гривны за кубометр воды (водоснабжение – 24,05 / водоотведение – 20,83)
- Водоканал в Ужгороде: 37,78 гривны (24,66/13,12)
- Полтававодоканал: 32,1 гривны (15,5/6,6)
- Николаевводоканал: 31,95 гривны (16,61/15,34)
- Житомирводоканал: 29,87 гривны (14,09/15,78)
- Инфоксводоканал (Одесса): 29,52 гривны (16,08/13,44)
- Херсонский водоканал: 28,99 гривны (14,94/14,05)
- Ровнооблводоканал: 28,21 гривны (14,57/13,64).
- Черниговводоканал: 27,85 гривны (13,94/13,91)
- Харьковводоканал: 26,33 гривны (17,08/9,25)
- Сумской мисьководоканал: 26 гривен (12,74/13,26)
- Черкассыводоканал: 25,6 гривны (13,91/11,69)
- Ивано-Франковскводоэкотехпром: 25,5 гривны (11,5/14)
- Хмельницкводоканал: 25,15 гривны (12,89/12,26)
- Киевводоканал: 24,99 гривны (13,16/11,83)
- Днепроводоканал: 24,86 гривны (14,71/10,15)
- Луцкводоканал: 24,14 гривны (10,52/13,62)
- Запорожский водоканал: 23,93 гривны (15,17/8,76)
- Винницаоблводоканал: 23,28 гривны (14,94/8,34)
- Черновцыводоканал: 22,68 гривны (14,14/8,54)
- Львовводоканал: 22,58 гривны (15,36/7,22).
В проекте решения НКРЭКУ не указала тариф для Тернополя, но на сайте Тернопольводоканала в конце мая этого года предлагался тариф 34,82 гривны за кубометр.
Почему цена в городах Украины разнаяТариф на воду устанавливает не местная власть, а Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Комиссия видит целесообразность в таком различии цен, несмотря на различные обстоятельства в регионах: доступ к воде, цены на электроэнергию, среднюю зарплату и другие факторы.
Почему цены растут
Тариф на воду, кроме самой воды, состоит также из сопутствующих расходов: таких, как электроэнергия, зарплаты работникам, налоги и амортизация оборудования.
В Киевводоканале рассказали как каждый фактор влияет на конечный тариф. Наибольшее значение имеет зарплата работникам (40%), затем электроэнергия (23%) и ремонты (10%). Подробнее смотрите на инфографике.
Заработная плата
В 2020 году минимальная зарплата выросла. В конце прошлого года она составляла 4 173 гривны, после чего ее повысили до 4 723 гривен. В сентябре этого года "минималка" выросла до 5 тысяч, а за месяц составит 6 тысяч. Средняя зарплата также выросла за последний год с 10 637 гривен до почти 12 тысяч гривен в сентябре. Поэтому понятно, что расходы водоканалов выросли.
Электроэнергия
Цены на электроэнергию для предприятий куда выше льготных цен для населения. Из-за уменьшения потребления в Украине уменьшали долю дешевой атомной энергетики и увеличили долю ТЭС и зеленых производителей, что повлияло на цену.
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Ремонты и инвестиции
Сообщение о перебоях в работе или отключении воды на определенных улицах уже стали довольно привычными. И часто виной этому ремонтные работы, ведь степень износа – высокая. В Киевводоканале подсчитали, что из-за изношенности в 65% их расходы на ремонт по состоянию на май 2020 выросли на 40%. Чтобы начать решать проблему с постоянными ремонтами, нужно делать капитальные инвестиции.
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