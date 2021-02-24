Ряд газоснабжающих компаний снизили цену на газ, по сравнению с началом 2021 года, так некоторые установил цену даже ниже предельной. Поэтому тарифы ожидать украинцам в марте и на что рассчитывать – далее в материале.

Тарифы на газ в марте

Ниже граничной цены

С концом февраля газоснабжающие компании обнародуют цены на март, как и было обещано правительством, ввел "горячую" цену, она не превысит 6,99 гривны за куб. Однако, ряд газоснабжающих компаний установили цену ниже предельно

Актуально Как сэкономить на газе: действенные советы уменьшения суммы в платежке

8 газоснабжающих компаний установили цену от 6,70 гривны до 6,97 гривны за кубометр, а именно:

Megawatt – 6,70 гривны за кубометр, что является лучшей цене для потребителей голубого топлива. Ведь цена на 9 копеек меньше, чем в феврале и январе.

"Агросинтез Трейдинг" – установили цену 6,75 гривны за куб, которая на 7 копеек выгоднее февральского предложение газопоставщика.

"Энергетические ресурсы Украины" – компания установила цену в размере 6,80 гривны за кубометр, что на 10 копеек ниже ее февральской цены.

Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" – цена в марте составит 6,86 гривны за кубометр.

"ЭВОДА ТРЭЙД" – предлагает потребителям 6,88 гривны за кубометр.

"Газпромпостав" – решил не менять февральскую цену, оставив ее на уровне 6,90 гривны за кубометр.

Волыньэлектро Сбыт та Закарпатья Энергосбыт – последнее 7 и 8 место разделили между собой два субпоставщика, оставив февральскую цену в размере 6,97 гривны за кубометр.

Тарифы в остальных газоснабжающих компаниях

Остальные же поставщиков оставили неизменную цену. Так стоимость одного кубометра в марте будет на уровне предельной цены в размере 6,99 гривны за кубометр.

Стоит отметить, что газоснабжающие компании должны обнародовать стоимость газа за 5 дней до начала месяца, если цена на следующий месяц будет отличаться от предыдущего.

Граничная цена правительства

Стоит отметить, что правительством была установлена так называемая фиксированная предельная цена. Несмотря на это ряд газоснабжающих компаний снизил цену за куб до 6,99 гривны. Фиксированная цена была установлена и на непосредственно плату за распределение голубого топлива. Однако, такая цена будет действовать не более чем до 31 марта 2021 года.

Государство установило предельную цену на газ и его распределение в течение февраля – марта / 24 канал

Также Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подчеркнул, что решение об установлении предельной цены на газ не означает, что правительство отказывается от развития рынка газа в Украине.

Получите выгодный кредит для погашения задолженности в других банках, заполнив заявку на сайте Идея Банка.