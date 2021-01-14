Во многих городах украинцы вышли на протест из-за подорожания коммунальных услуг, в том числе и тарифов на газ. Кабинет министров вмешался в рынок и установил фиксированную цену на время карантина.

Экономика 24 разбиралась, каковы тарифы в январе 2021 и какое решение приняли в Кабмине, чтобы эти тарифы снизить.

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Что известно о протестах в Украине

Жители Полтавы, Черновцов, Ивано-Франковска, Львова и нескольких других городов вышли на протесты против повышения тарифов на газ. В митингах приняли участие несколько десятков, иногда сотен людей.

Правда, эксперты сомневаются, что истинная причина протестов – тарифы.

У меня большое подозрение вызывает тот факт, что протестные акции возникли практически одновременно в разных регионах страны. Спонтанно вряд ли это возможно. Эти акции явно были организованы,

– написал политолог Владимир Фесенко.

Инвестиционный банкир Сергей Фурса не только уверен, что протесты кем-то организованы, но и предполагает, кто за этим стоит. В эфире 24 канала эксперт заявил, что эти протесты являются "конспирированными господином Коломойским".

Тарифы на газ в январе 2021

В январе цены на газ у большинства поставщиков поднялись на одну гривну за кубометр, и поэтому цена колеблется от 6,99 до 10,8 гривны за кубометр газа. 24 канал создал инфографику на основе данных от Газправды, которая собрала тарифы от разных поставщиков.

Обратите внимание! Именно эти тарифы украинцы требовали снизить, из-за чего правительство планирует временно с 1 февраля установить фиксированную цену на уровне 6,99 гривны за кубометр. Подробнее об этом читайте далее в материале.

Самый дешевый газ – в Газ АП – 6,99 гривны за кубометр при оплате в конце месяца. Но этот поставщик доступен только для жителей Херсонской области.

– 6,99 гривны за кубометр при оплате в конце месяца. Но этот поставщик доступен только для жителей Херсонской области. Традиционно самую дорогую цену, а именно 10,8 гривны за кубометр, предлагает Львівенергозбут.

Подробнее с тарифами советуем ознакомиться на сайте Газотека, который позволяет сравнивать тарифы у разных поставщиков. Инструмент показывает, сколько вы можете сэкономить денег, сменив поставщика.

Тарифы на поставки газа в январе

Уже больше года украинцы получают две платежки: одну за сам газ, а другую за его транспортировку. НКРЭКУ установила новые тарифы, которые действуют с 1 января 2021 года. В целом тариф повысился, хотя для некоторых компаний он наоборот снизился.

Дешевле всего будут платить потребители "Киевгаза" – 37 копеек за кубометр, а самый дорогой тариф у "Газовика" – 2,55 гривны. Подробнее смотрите на инфографике.

Обратите внимание! Эти тарифы тоже могут быть пересмотрены после вмешательства правительства, но в настоящее время они выглядят так.



Тарифы на распределение газа с 1 января 2021 / Инфографика 24 канала

Это плата не за трубу, по которой транспортируется топливо, а за то, чтобы газ всегда был к ней подведен под давлением, работали аварийная служба и техники. Поэтому за эту услугу платят даже те потребители, которые не использовали газ определенные месяцы,

– объясняют в НКРЭКУ.

Как рассчитывают тариф? Высчитывают общий объем потребленного газа за прошлый год. Делят его на 12 и умножают на специальный тариф (тот, что с 1 января вырастет), который разный в каждом регионе. После этого добавляют налоги.



В городах-миллионниках этот тариф ощутимо ниже, чем в маленьких городах или селах. Тариф зависит от длины сетей, их состояния и стоимости обслуживания.

Как власть предлагала снизить тарифы

После волны протестов президент Зеленский поручил правительству решить проблему с тарифами.

Тарифы на газ для населения должны быть справедливыми. Цена на газ растет на рынке из-за погодных условий и других причин, которые сложились в Европе, и мы не можем позволить рост цены для наших граждан,

– подчеркнул Зеленский.

В понедельник, 11 января, премьер-министр Денис Шмыгаль встретился с руководством Минэнерго, представителями Нафтогаза и операторами ГТС. Участники встречи наработали 2 подхода, которые позволят снизить тарифы на газ для населения.

Первый подход от Минэнерго

Тариф будет формироваться по формуле "цена на европейских хабах" за ноябрь минус стоимость транспортировки газа в Украину. Тариф будут пересматривать каждый год.

Поэтому "уязвимые потребители" (это большинство населения) будут покупать газ у "Укргаздобычи" и "Черноморнефтегаз". Потребители, которые не подпадают под эту категорию, смогут свободно выбирать как месячные, так и годовые тарифы.

По нашим расчетам, речь идет об уровне цены 5 356 гривен (за 1000 кубометров – 24 канал), то есть на 44% меньше, чем средневзвешенная цена в январе,

– заверил Юрий Витренко, исполняющий обязанности руководителя Минэнерго.

В правительстве убеждены, что такой подход помешает спекулянтам наживаться на формировании тарифа.

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В то же время Татьяна Бойко из общественной сети "ОПОРА" на фейсбук-странице выразила предостережение относительно такого подхода. По ее словам, эта формула лишена логики, так как весной цена на газ на рынке может быть существенно дешевле, чем была в ноябре 2020. А следовательно, власти либо снова придется менять подход, либо потребители фактически будут платить больше за рыночную цену.

Второй подход от Нафтогаза

Государственная компания предлагает обязать всех поставщиков публиковать свой годовой тариф на газ, как это уже делает Нафтогаз. Кроме того, компания предлагает оживить конкуренцию среди газопоставщиков за базу потребителей.

Отметим, что те украинцы, которые заказали годовой или полугодовой пакет услуг от газопоставщиков, сейчас имеют значительно более низкий тариф.

Также по результатам совещания сформировали механизм, который позволит уменьшить цену на транспортировку газа. НКРЭКУ начинает тщательную проверку всех газопоставщиков, которые сегодня имеют самые высокие тарифы на эту услугу.

Какое решение приняли

На заседании Кабинета министров пришли к другому решению. Планируют установить цену на уровне 6,99 гривны за кубический метр газа для бытовых потребителей.

Сейчас это самая низкая цена на украинской бирже. В то же время некоторые облгазы сегодня продают газ для бытовых потребителей по 10 гривен и даже выше. То есть, предлагается уменьшение цены на газ почти на 30%,

– написал премьер Денис Шмыгаль в телеграме.

Такая цена будет действовать для всех украинцев в течение отопительного сезона или до конца карантина. После этого рынок вернется к обычным условиям, где цену будут регулировать спрос и предложение.

Премьер-министр подчеркнул, что правительство не отказывается от рынка газа, а только вмешивается, пока тот формируется, чтобы помочь населению.

Что советуют эксперты

Эксперты же настаивают, что бороться нужно с монополией, а не с идеей рынка. В частности, экономист Павел Кухта скептически относится к обоим подходам Минэнерго и Нафтогаза.

Из тех идей, которые были озвучены, реалистичной является разве давление на НКРЭКУ с целью отменить или смягчить решение о повышении тарифов на распределение (насколько правильно давить на независимых регуляторов и независимая ли НКРЭКУ – другой вопрос),

– написал эксперт на фейсбук-странице.

Павел Кухта советует повысить расходы на субсидии (перераспределив их из других статей) и несколько облегчить доступ населения к их получению. По его мнению, это поможет сохранить рынок, отношения с МВФ и реально помочь людям.

В то же время Сергей Фурса видит выход из ситуации с высокими тарифами во вмешательстве Антимонопольного комитета в рынок, где огромную долю фактически контролирует олигарх Дмитрий Фирташ.

Поссоримся ли с МВФ?

Для Украины чрезвычайно важно сотрудничество с МВФ, потому что это большие заимствования под низкие проценты плюс кредит доверия от других международных партнеров и инвесторов.

Однако МВФ всегда выступает за переход на рыночные условия формирования тарифа и отмену льгот. А правительственные подходы этому могут противоречить.

В правительстве же убеждены, что отношения с МВФ останутся на том же уровне.

Нам нужно спокойно объяснить МФВ, что речь идет о как раз адекватных рыночных мерах, а не об откате назад,

– написал Витренко.

Похожую позицию высказал и эксперт из Офиса реформ Кабинета Министров Украины Максим Гардус, заверив, что на сотрудничество с МВФ это не повлияет.

Зато инвестиционный банкир Сергей Фурса убежден, что отход от реформы разрушит наше сотрудничество с МВФ. Он объяснил, что западные партнеры воспримут изменения в Украине именно как разрушение реформ, так как выглядит, что Украина заняла очень удобную позицию.

Когда цена падает – мы за рынок, а когда цена растет, говорим, что рынок – это не справедливо. Это довольно странно,

– подытожил Фурса.

Экономист Павел Кухта тоже убежден, что инициатива правительства может навредить отношениям с МВФ.

"В идею о том, что можно вернуть административное регулирование цен на газ и не разорвать при этом отношения с Фондом, я никоим образом не верю. А без стабильной поддержки МВФ мы ни бюджет 2021 не профинансируем, ни пиковые выплаты по долгам в сентябре не пройдем," – написал Павел Кухта.

Как сменить поставщика

Напомним, что с 1 августа в Украине работает отрытый рынок газа для населения.

Теперь смену поставщика можно описать такими 4 короткими шагами:

Выбрать компанию, чьими услугами хотите воспользоваться. Подать заявление-присоединение к новому поставщику (он может попросить и о других документах). Получить ответ от нового поставщика и дату, когда начнет поставлять газ. Оплатить финальный счет от старого поставщика.

Контактировать нужно только с новым поставщиком. Он сам сообщает предыдущей компании, что потребитель сменил поставщика. Кроме того, не нужно показывать справки об отсутствии задолженности, чтобы сменить поставщика. Но компания может отказать в предоставлении услуг.

Все это можно сделать онлайн. Предыдущий поставщик через 6 недель отправляет финальный счет, который нужно оплатить в течение 10 дней.

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