Некоторые газоснабжающие компании уже обнародовали свои месячные предложения. В общем, тарифы будут начинаться от 7,99 гривны за кубометр и достигать 11,89 гривны за кубометр . Напомним, что годовые тарифы поставщиков варьируются от 7,80 гривны за кубометр до 13,50 гривны за кубометр.

Стоит ознакомится Годовой тариф на газ: один поставщик снизил цену, а другой не обнародовал ее до сих пор

Месячный тариф на уровне годового

У 9 поставщиков газа летнее и месячное предложение одинаковы и варьируется от 7,99 до 11,22 гривны за кубометр газа.

Обратите внимание! Цены газопоставщики указали без учета стоимости доставки: за распределение топлива люди платят операторам газораспределительных сетей (облгазам) отдельно согласно действующим тарифам на доставку газа.

Месячный тариф ниже годового

В 8 газоснабжающих компаниях, из тех, что уже успели обнародовать цены, месячный июньский тариф – ниже чем годовое предложение. Также большинство компаний оставило майскую цену, а некоторые компании ее даже снизили.

Например, "Маргаз" снизил цену на 1,2 гривны, "Азовгаз" на 5 копеек. Но были среди них и те компании, которые наоборот подняли стоимость кубометра газа, по сравнению с маем: "Житомирская областная энергоснабжающая компания" и "Херсонская областная энергоснабжающая компания" (на 3,79 и 1,48 гривны соответственно)

Годовой тариф ниже июньского предложения Также есть и те газопоставщики, у которых наоборот годовое предложение – более выгодное, чем июньское. "ГЛАСКОМЕРЦ" – 11 гривен за кубометр газа (10 гривны – цена предыдущего месяца, 10,80 гривен – годовой тариф);

"Газпромпостав" – 11,22 гривны за кубометр газа (10,20 гривны – цена предыдущего месяца, 10,80 гривен – годовой тариф);

"Луцкводоканал" – 11,40 гривны за кубометр газа (9,85 гривны – цена предыдущего месяца, 7,88 гривны – годовой тариф);

"Черкассыгаз сбыт" – 11,45 гривны за кубометр газа (7,98 гривны – цена предыдущего месяца, 7,89 гривны – годовой тариф);

"Уманьгаз сбыт" – 11,47 гривны за кубометр газа (7,89 гривны – цена предыдущего месяца, 7,89 гривны – годовой тариф);

"ХМЕЛЬНИЦКЕНЕРГОСБЫТ" – 11,50 гривны за кубометр газа (9,60 гривны – цена предыдущего месяца, 11 гривен – годовой тариф);

"Нафтогаз поставки" – 12 гривен за кубометр газа (9,50 гривны – цена предыдущего месяца, 9,5 гривны – годовой тариф).

"Поставщик последней надежды"

"Поставщиком последней надежды" (ППН) для украинцев является государственная компания "Нафтогаз", что обеспечивает газом бытовых клиентов, которые внезапно потеряли поставщика. Сейчас ППН еще не обнародовал тарифы на июнь . Напомним, что в мае тариф составлял 9,57 гривны за кубометр без учета доставки.