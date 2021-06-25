Тарифы на газ в июле
Самую низкую цену, среди компаний, которые уже опубликовали свои июльские тарифы, предложил газопоставщик "Йе энергия" – 7,99 гривны за кубометр газа, а самый высокий тариф в компании "Газпромпостач" – 13,30 гривны за кубометр газа.
Интересно Можно ли с 210 тысячами гривен стать владельцем современного кроссовера
Июльский тариф на уровне годового
Месячный тариф на уровне годового, а так же июньского предложения оставило три газопоставщика: "Йе энергия" и "МЕГАВАТТ ЭНЕРГО СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ" и "ЭНЕРГИЯ СТРАНЫ".
- "Йе энергия" – 7,99 гривны за кубометр газа.
- "МЕГАВАТТ ЭНЕРГО СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ" – 8,09 гривны за кубометр газа.
- "ЭНЕРГИЯ СТРАНЫ" – 11,22 гривны за кубометр газа.
Тариф не изменился: июльский на уровне июньского
- "Черновецкая областная энергоснабжающая компания" – 8,50 гривны за кубометр газа (годовой тариф – 13,50 гривны за кубометр газа).
- "Днепропетровские энергетические услуги" (YASNO) – 8,94 гривны за кубометр газа (годовой тариф – 8,94 гривны за кубометр газа).
- "Киевские энергетические услуги" (YASNO) – 8,94 гривны за кубометр газа (годовой тариф – 8,94 гривны) за кубометр газа.
- "Донецкие энергетические услуги" (YASNO) – 8,94 гривны за кубометр газа (годовой тариф – 8,94 гривны за кубометр газа).
- "Маргаз" – 8,75 гривны за кубометр газа (годовой тариф – 9,75 гривны за кубометр газа).
- "Азовгаз" – 9,90 гривны за кубометр газа (годовой тариф – 10,40 гривны за кубометр газа).
- "СВОБОДНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ПАЛИВЕНЕРГО" – 9,59 гривны за кубометр газа (годовой тариф – 10,41 гривны за кубометр газа).
Газопоставщики, которые подняли месячный тариф в июле
- "Газпромпостач" – 12,60 гривны за кубометр газа (июньская цена – 11,22 гривны за кубометр газа; годовой тариф – 10,80 гривны за кубометр газа).
- "ГЛАСКОМЕРЦ" – 12,70 гривны за кубометр газа (июньская цена – 11 гривен за кубометр газа; годовой тариф – 10,80 гривны за кубометр газа).
- "Волиньгаззбыт" – 12,98 гривны за кубометр газа (июньская цена 8,88 гривны за кубометр газа; годовой тариф – 7,99 гривны за кубометр газа).
- "Черкассыгаз сбыт" – 13 гривен за кубометр газа (июньская цена – 11,45 гривны за кубометр газа; годовой тариф – 7,89 гривны).
- "Житомирская областная энергоснабжающая компания" – 13 гривен за кубометр газа (июньская цена – 11,77 гривны за кубометр газа; годовой тариф – 13,50 гривны за кубометр газа).
- "Уманьгаз сбыт" – 13,05 гривны за кубометр газа (июньская цена – 11,47 гривны за кубометр газа; годовой тариф – 7,89 гривны за кубометр газа).
- "М ГАЗ ТРЕЙДИНГ" – 13,30 гривны за кубометр газа (июньская цена – 10,18 гривны за кубометр газа, годовой тариф аналогичный к июньскому предложению).
"Поставщик последней надежды"
ПОН, что обеспечивает потребителей, которые потеряли газопоставщика в Украине – государственная компания НАК "Нафтогаз". Госкомпания 17 июня обнародовал июньскую предложение, что 50% выше чем годовой тариф. Тогда в компании высокий месячный тариф объяснили ростом стоимости газа на европейских хабах в 4 – 5 раза, что непосредственно влияет на ценообразование газовых тарифов в Украине.
- Июльский тариф – 13,13 гривны за кубометр газа.
- Годовой тариф – 7,96 гривны за кубометр.
Сезонные предложения
Некоторые поставщики голубого топлива обнародовали сезонный летний тариф, как альтернативу годовом и месячному тарифу. Самое низкое предложение такой альтернативы составляет 6,99 гривны за кубометр газа, которую предложила компания "ПЭК" Паливенерго". Подробнее ознакомиться с сезонными летними предложениями газопоставщиков возможно в материале Экономики 24.