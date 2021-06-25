Тарифы на газ в июле

Самую низкую цену, среди компаний, которые уже опубликовали свои июльские тарифы, предложил газопоставщик "Йе энергия" – 7,99 гривны за кубометр газа, а самый высокий тариф в компании "Газпромпостач" – 13,30 гривны за кубометр газа.

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Напомним , что годовые тарифы поставщиков варьируются от 7,80 гривны за кубометр до 13,50 гривны за кубометр, подробнее о цене которых можно узнать из нашего материала.

Июльский тариф на уровне годового

Месячный тариф на уровне годового, а так же июньского предложения оставило три газопоставщика: "Йе энергия" и "МЕГАВАТТ ЭНЕРГО СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ" и "ЭНЕРГИЯ СТРАНЫ".

Тариф не изменился: июльский на уровне июньского

Газопоставщики, которые подняли месячный тариф в июле

"Газпромпостач" – 12,60 гривны за кубометр газа (июньская цена – 11,22 гривны за кубометр газа; годовой тариф – 10,80 гривны за кубометр газа).

"ГЛАСКОМЕРЦ" – 12,70 гривны за кубометр газа (июньская цена – 11 гривен за кубометр газа; годовой тариф – 10,80 гривны за кубометр газа).

"Волиньгаззбыт" – 12,98 гривны за кубометр газа (июньская цена 8,88 гривны за кубометр газа; годовой тариф – 7,99 гривны за кубометр газа).

"Черкассыгаз сбыт" – 13 гривен за кубометр газа (июньская цена – 11,45 гривны за кубометр газа; годовой тариф – 7,89 гривны).

"Житомирская областная энергоснабжающая компания" – 13 гривен за кубометр газа (июньская цена – 11,77 гривны за кубометр газа; годовой тариф – 13,50 гривны за кубометр газа).

"Уманьгаз сбыт" – 13,05 гривны за кубометр газа (июньская цена – 11,47 гривны за кубометр газа; годовой тариф – 7,89 гривны за кубометр газа).

"М ГАЗ ТРЕЙДИНГ" – 13,30 гривны за кубометр газа (июньская цена – 10,18 гривны за кубометр газа, годовой тариф аналогичный к июньскому предложению).

Обратите внимание! Компания "Газ ап" прекращает газоснабжение бытовым потребителям с 1 июля 2021 года. В случае, если потребитель теряет поставщика, то его начинает обслуживать голубым топливом "поставщик последней надежды" (ПОН).

"Поставщик последней надежды"

ПОН, что обеспечивает потребителей, которые потеряли газопоставщика в Украине – государственная компания НАК "Нафтогаз". Госкомпания 17 июня обнародовал июньскую предложение, что 50% выше чем годовой тариф. Тогда в компании высокий месячный тариф объяснили ростом стоимости газа на европейских хабах в 4 – 5 раза, что непосредственно влияет на ценообразование газовых тарифов в Украине.

Напомним, что в июне месячный тариф составлял 11,94 гривны за кубометр газа, а в мае – 9,57 гривны за кубометр газа.

Сезонные предложения

Некоторые поставщики голубого топлива обнародовали сезонный летний тариф, как альтернативу годовом и месячному тарифу. Самое низкое предложение такой альтернативы составляет 6,99 гривны за кубометр газа, которую предложила компания "ПЭК" Паливенерго" . Подробнее ознакомиться с сезонными летними предложениями газопоставщиков возможно в материале Экономики 24.