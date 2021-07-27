Тарифы на газ в августе

В августе, так же как и в июле, самый низкий месячный тариф составит 7,99 гривны за кубометр газа. Среди газопоставляющих компаний, которые уже обнародовали тарифы, его предлагает компания "Стрийнафтогаз" и "Галнафтогаз". Самый высокий августовский тариф сейчас в компании "Энергия страны" – 16,99 гривны за кубометр газа, что на 3,52 гривны больше самого высокого июльского тарифа от поставщика "Полтава газ сбыт".

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Августовский тариф на уровне годового

Сейчас только в троих компаний августовский тариф находится на уровне годового. Однако, если "Гзпостачсервис" оставляет тариф неизменным уже на протяжении 3 месяцев, то компания "Паливэнерго" подняла месячное предложение в августе на 82 копейки, до уровня годового тарифа. Также с мая неизменный месячный тариф у поставщика "Прикарпатье энерго Трейд".

"Газпостачсервис" – 8,57 гривны за кубометр газа, годовой тариф – 8,57 гривны за кубометр газа, июльская цена – 8,57 гривны за кубометр газа.

– – – "Прикарпатье энерго трейд" – 8,60 гривны за кубометр газа, годовой тариф – 8,60 гривны за кубометр газа, июльская цена – 8,60 гривны за кубометр газа.

– – – "Свободная энергетическая компания Паливенерго" – 10,41 гривны за кубометр газа, годовой тариф – 10,41 гривны за кубометр газа, июльская цена – 9,59 гривны за кубометр газа.

Августовский тариф выше годового

"Аскания энерджи" – 11 гривен за кубометр газа, годовой тариф – 9,95 гривны за кубометр газа, июльская цена – 9,90 гривны за кубометр газа.

– – – "Волиньгазсбыт" – 12,98 гривны за кубометр газа, годовой тариф – 7,99 гривны за кубометр газа, июльская цена – 12,98 гривны за кубометр газа.

– – – "Газпромпостач" – 15 гривен за кубометр газа, годовой тариф – 10,80 гривны за кубометр газа, июльская цена – 12,60 гривны за кубометр газа.

– – – "М газ трейдинг" – 15,3 гривны за кубометр газа, годовой тариф – 10,18 гривны за кубометр газа, июльская цена – 13,30 гривны за кубометр газа.

– " Энергия страны " – 16,99 гривны за кубометр газа, годовой и июльский тариф – 11,22 гривны за кубометр газа.

Августовский тариф ниже годовой

"Галнафтогаз" – 7,99 гривны за кубометр газа, годовой тариф – 10,99 гривны за кубометр газа, июльская цена – 7,99 гривны за кубометр газа.

– – – "Стрийнафтогаз" – 7,99 гривны за кубометр газа, годовой тариф – 11,99 гривны за кубометр газа, июльская цена – 7,99 гривны за кубометр газа.

– – – "Маргаз" – 8,79 гривны за кубометр газа, годовой тариф – 9,75 гривны за кубометр газа, июльская цена – 8,75 гривны.

– – июльская – "Черновецкая областная энергоснабжающая компания" – 9,35 гривны за кубометр газа, годовой тариф – 13,50 гривны за кубометр газа, июльская цена – 8,50 гривны за кубометр газа.

– – – "Житомирская областная энергоснабжающая компания" – 11,90 гривны за кубометр газа, годовой тариф – 13,50 гривны за кубометр газа, июльская цена – 13 гривны за кубометр.

Обратите внимание! Цены газопоставщики указали без учета стоимости доставки: за распределение топлива люди платят операторам газораспределительных сетей (облгазам) отдельно, согласно действующим тарифам на доставку газа.

Поставщик последней надежды

В Украине поставщиком последней надежды является государственная компания НАК "Нафтогаз Украины". То есть, если газопоставщика лишили лицензии, или он обанкротился, то его потребители автоматически переходят на тарифы от "Нафтогаза".

Что касается тарифов "Нафтогаза", то компания предлагает:

Годовой тариф на уровне 7,96 гривны за кубометр газа.

Августовский тариф – по состоянию на 26 июля компания еще не обнародовала августовское месячное предложение. Напомним, что в июле предложение составило 13,13 гривны за кубометр газа, что на 1,19 гривны дороже чем в июне. В июне кубометр газа стоил 11,94 гривны.

Украинцы могут менять поставщиков, выбирая более выгодные тарифы. В частности, сменить поставщика на "Нафтогаз" можно через приложение Дия, Приват24, или в отделениях партнеров .

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Альтернатива месячному тарифу

В Украине у потребителей есть еще два альтернативных варианта, кроме месячного тарифа: годовое предложение и сезонное.

Годовой тариф

Варьируется от 7,80 гривны за кубометр до 13,50 гривны за кубометр , в зависимости от предложений у разных поставщиков, подробнее о цене которых можно узнать из другого материала Экономики 24.

Тариф начал действовать в Украине с 1 мая 2021 года, согласно с которым поставщики фиксируют цену на 12 месяцев. Обратите внимание, что цена не может расти в течение года, однако поставщики могут ее снизить.

Сезонное предложение

У некоторых поставщиков, кроме летнего и месячного тарифа, еще есть сезонное предложение. Самый низкий сезонный тариф предлагает компания "Паливенерго" , что составляет 6,99 гривны за кубометр газа и соответствует предельной цене, которую правительство устанавливало зимой и весной 2021 года.