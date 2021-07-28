Тарифы на электроэнергию еще не будут расти: правительство отсрочило подорожание

28 июля 2021 , 13:58
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Источник:

24 канал

Кабмин продлил до 31 августа действие постановления о специальных обязанностях участников рынка электрической энергии. То есть до конца лета будет действовать тариф на электроэнергию для населения на уровне 1,68 гривны за киловатт-часов.

Такое решение приняли на заседании правительства. Отметили, что постановление о ПСО – механизм, который регулирует вопросы расчетов между участниками рынка относительно фиксированной цены для людей.

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Механизм ПСО продолжили

Механизм должен был действовать только до 1 августа. Минэнерго посчитало, что переход на рыночные цены привел бы к увеличению тарифов для населения вдвое.

Поэтому и решили продлить ПСО до 31 августа.

Это создаст предпосылки для более эффективной проработки с заинтересованными сторонами обновленной модели ПСО с последующим ее направлением на рассмотрение в Кабинет Министров Украины,
 –  говорится в проекте решения.

Что этому предшествовало

  • С 1 января 2021 года начало действовать постановление правительства об отмене льготного тарифа за первые 100 киловатт-часов на уровне 90 копеек за 1 киловатт-час.
  • Таким образом среднюю цену на электроэнергию для населения подняли на 36,6%.
  • Однако в конце апреля правительство решило продлить механизм ПСО до 30 июня. Цену сохранили на уровне 1,68 гривны за 1 киловатт-час.
  • В конце июня действие положения о ПСО вновь продлили – до 1 августа.
Автор: Ольга Музика