Тарифы на электроэнергию еще не будут расти: правительство отсрочило подорожание

Кабмин продлил до 31 августа действие постановления о специальных обязанностях участников рынка электрической энергии. То есть до конца лета будет действовать тариф на электроэнергию для населения на уровне 1,68 гривны за киловатт-часов.

Такое решение приняли на заседании правительства. Отметили, что постановление о ПСО – механизм, который регулирует вопросы расчетов между участниками рынка относительно фиксированной цены для людей.

К теме Тарифы на электроэнергию с августа 2021 года: как вырастут цены

Механизм ПСО продолжили

Механизм должен был действовать только до 1 августа. Минэнерго посчитало, что переход на рыночные цены привел бы к увеличению тарифов для населения вдвое.

Поэтому и решили продлить ПСО до 31 августа.

Это создаст предпосылки для более эффективной проработки с заинтересованными сторонами обновленной модели ПСО с последующим ее направлением на рассмотрение в Кабинет Министров Украины,

– говорится в проекте решения.

Что этому предшествовало