Такое решение приняли на заседании правительства. Отметили, что постановление о ПСО – механизм, который регулирует вопросы расчетов между участниками рынка относительно фиксированной цены для людей.

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Механизм ПСО продолжили

Механизм должен был действовать только до 1 августа. Минэнерго посчитало, что переход на рыночные цены привел бы к увеличению тарифов для населения вдвое.

Поэтому и решили продлить ПСО до 31 августа.

Это создаст предпосылки для более эффективной проработки с заинтересованными сторонами обновленной модели ПСО с последующим ее направлением на рассмотрение в Кабинет Министров Украины,

– говорится в проекте решения.

Что этому предшествовало