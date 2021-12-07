Тарифы на газ, отопление и электроэнергию возрастут в 2022 году: консенсус-прогноз Минэкономики

В 2022 году ожидается, что тарифы на газ, отопление и электроэнергию возрастут на 15% – 20%. Об этом идет речь в октябрьском консенсус-прогнозе Министерства экономики.

Как вырастут тарифы

В выпуске консенсус-прогноза "Украина: вызовы и угрозы постпандемического развития (октябрь 2021 года)" Минэкономики обнародовало следующие данные:

тарифы на горячую воду и отопление ожидаются на уровне 16%,

ожидаются на уровне 16%, электроэнергия подорожает для населения на 17,5%,

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Цены на газ

Согласно данным Минэкономики, газ для населения подорожает на 20% в следующем году.

в следующем году. Что касается среднегодовой цены на импортируемый природный газ, то она ожидается на уровне 347,5 долларов.

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Что известно о консенсусе-прогнозе

Также возрастут и тарифы на перевозку железнодорожным транспортом в 2022 году на 13,5%.

Консенсус-прогноз – это усредненные значения основных прогнозных показателей экономического развития Украины, рассчитанные как медиана на основе экспертных оценок участников опроса ведущих специалистов в сфере макроанализа и прогнозирования.

Прогноз экономического и социального развития Украины на 2021 – 2024 годы рассчитан на базе материалов, предоставленных экспертами министерств, государственных институтов, аналитических центров, инвесткомпаний и банков. Прогнозные показатели, предоставленные участниками опроса, не являются официальными прогнозами учреждений, а экспертными оценками специалистов.

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