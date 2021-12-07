Как вырастут тарифы
В выпуске консенсус-прогноза "Украина: вызовы и угрозы постпандемического развития (октябрь 2021 года)" Минэкономики обнародовало следующие данные:
- тарифы на горячую воду и отопление ожидаются на уровне 16%,
- электроэнергия подорожает для населения на 17,5%,
Интересно Тарифы на газ в декабре 2021 года: какая цена у разных поставщиков
Цены на газ
- Согласно данным Минэкономики, газ для населения подорожает на 20% в следующем году.
- Что касается среднегодовой цены на импортируемый природный газ, то она ожидается на уровне 347,5 долларов.
Какие тарифы сейчас действуют в Украине
- Горячая вода и отопление. Согласно постановлению НКРЕКП, местные общины сами устанавливают размер тарифов, подробнее ознакомиться с ними в разных городах Украины можно здесь. Правительство уверяет, что тарифы останутся стабильными до конца прохождения отопительного сезона.
- Электроэнергия. Если домохозяйство потребило менее 250 киловатт в час, то тариф 1,44 гривны, если больше – 1,68 гривны.
- Газ. Годовой тариф, который будет действовать до 30 апреля 2022 года, варьируется от 7,799 до 13,50 гривны за кубометр газа. Месячный тариф в декабре – от 7,788 до 38,35 гривны за кубометр газа.
Важно Дефицитный груз: в Украину прибыл второй корабль с американским углем
Что известно о консенсусе-прогнозе
Консенсус-прогноз – это усредненные значения основных прогнозных показателей экономического развития Украины, рассчитанные как медиана на основе экспертных оценок участников опроса ведущих специалистов в сфере макроанализа и прогнозирования.
Прогноз экономического и социального развития Украины на 2021 – 2024 годы рассчитан на базе материалов, предоставленных экспертами министерств, государственных институтов, аналитических центров, инвесткомпаний и банков. Прогнозные показатели, предоставленные участниками опроса, не являются официальными прогнозами учреждений, а экспертными оценками специалистов.
Глава Комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Герус о монополии на рынке энергетики и запуске Северного потока-2: смотреть видео