Поставщики газа назвали новый тариф, который будет действовать в декабре. Какую цену сейчас предлагают на рынке различные компании и как изменить поставщика?

В 2020 за газ и за его транспортировку платить нужно отдельно. Первая платежка – от поставщика газа, которых на рынке много и у каждого разная цена. Вторая платежка – от оператора газораспределительных сетей за транспортировку газа. Подробнее о ценах рассказываем в материале Экономики 24.

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Как формируется цена? Каждый поставщик предлагает свою цену в зависимости от оптовой, по которой закупает, и своей наценки. Такая конкуренция на рынке в идеале должна привести к улучшению и удешевлению услуг.

Компании должны давать свою цену на газ за 5 дней до нового месяца. То есть цену за декабрь должны были сказать до 25 ноября. Большинство поставщиков придержались этого требования.

Тарифы на газ в декабре

В декабре цены на газ в большинстве поставщиков не изменились или изменились незначительно в низшую сторону. 24 канал создал инфографику на основе данных от Газправды, которая собрала тарифы от различных поставщиков.

Самый дешевый газ MEGAWATT – 5,95 гривны при оплате в конце месяца.

при оплате в конце месяца. Самую дорогую цену, а именно 9,05 гривны за кубометр, предлагает Львивэнергозбут.

Как видим, цены существенно отличаются и зависят от условий оплаты. Дешевле, если оплачиваете заранее за 6 месяцев. Если же оплачиваете уже после потребления, то цена немного выше. Подробнее с тарифами советуем ознакомиться на сайте Газотеки, который позволяет сравнивать тарифы у разных поставщиков.

Стоимость транспортировки газа

Несколько сложнее с ценой на транспортировку. За основу взяли объем использованного топлива за период с 1 октября 2018 года по 31 сентября 2019 года для каждого потребителя отдельно. Этот объем поделили на 12 и умножили на местный тариф. То есть с 1 июля до конца года цена за распределение газа будет одинаковой ежемесячно.

К примеру, житель города Киева, который с октября 2018 по сентябрь 2019 использовал 5000 кубометров газа, в течение 2020 ежемесячно будет платить 142 гривны за распределение газа. Даже если вы не потребляли газ за целый месяц, вам придется заплатить за его транспортировку.

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Дешевле всего платят жители Киева, Тернополя и Кривого Рога. Самую дорогую платежку получат жители части Львовской и Винницкой областей. Подробнее смотрите в инфографике – актуальные цены красным цветом.



Тарифы на транспортировку газа / Инфографика 24 канала

Чем меньше город, тем больше цена на платежку за распределение газа. Поэтому наиболее дорого будут платить жители сел и поселков, а также малых городов.

В Киеве миллион квартир, сети довольно короткие, а потребителей много. Там, где тариф больше, сети длиннее, а потребителей меньше, поэтому нужно больше средств на их содержание. За этим должен следить НКРЕКП,

– сказал Александр Сергиенко из центра "Институт города" в комментарии Gazeta.ua.

Как сменить поставщика

Теперь смену поставщика можно описать в таких 4 коротких шагах:

Выбрать компанию, чьими услугами хотите воспользоваться. Подать заявление-присоединение к новому поставщику (он может попросить и о других документах). Получить ответ от нового поставщика и дату, когда начнет поставлять газ. Оплатить финальный счет от старого поставщика.

Теперь нужно контактировать только с новым поставщиком. Он сам сообщает предыдущей компании, что потребитель сменил поставщика. Кроме того, не нужно показывать справки об отсутствии задолженности, чтобы сменить поставщика. Но компания может отказать в предоставлении услуг.

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Все это можно сделать онлайн. Предыдущий поставщик через 6 недель направляет финальный счет, который нужно оплатить в течение 10 дней.