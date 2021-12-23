Тарифы на газ в 2022 году: в "Нафтогазе" рассказали, ждать ли изменений украинцам

Витренко подчеркивает, что сейчас цены разные, даже несмотря на то, что "Нафтогаз" создал балансирующую группу и в рамках нее предлагает поставщикам на оптовом рынке газ по 7,42 гривны за кубометр.

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Поэтому, по его словам, НАК продает все по одной цене, на равных условиях, а дальше перепродают все по разным ценам.

Мы это мониторим, если честно, показываем даже в правительстве, депутатам, регулятору. Но у нас нет полномочий с этим что-либо делать. Кроме того, у нас рынок. Мы продали по оптовой цене всем одинаково, а дальше они продают как хотят,

– делится глава НАК.

Что известно о балансирующей группе

В последних числах октября практически все поставщики начали работать в составе Балансирующей группы НАК "Нафтогаз Украины". Так что у поставщиков появилась возможность покупать газ по 7,42 гривны за кубометр газа. Некоторые из них благодаря этому снизили не только свои месячные тарифы на ноябрь, но и годовые тарифы, которые будут действовать до конца мая.

Стоит ознакомиться Годовой тариф на газ: кто из поставщиков снизил цену и на сколько

Какой будет тариф в мае 2022 года

Вместе с тем Витренко отмечает, что поставщики перепродают своим потребителям газ по очень разным ценам – 7,88, 7,18 гривны за кубометр, но есть и по 13,5 гривны за кубометр, как в Херсоне.

Поэтому точно мы не можем сказать, какой будет цена в мае. Каждый будет ставить свою цену, даже если мы будем предлагать одинаковую цену на оптовом рынке,

– подчеркнул Витренко.