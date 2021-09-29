Тарифы будут стабильными, а субсидии увеличат, – Шмыгаль рассказал об отопительном сезоне

Премьер Денис Шмыгаль заверил, что подготовка к отопительному сезону находится на финишной прямой. Готовность объектов в целом по стране составляет более 90%.

Об этом глава правительства сообщил во время заседания 29 сентября. Шмыгаль подчеркнул, что некоторые города готовы практически на 100%.

Тем временем Цена на газ в Европе продолжает бить рекорды: уже 1080 долларов за тысячу кубов

В подземных хранилищах достаточно газа

В подземных хранилищах накоплено 18,8 миллиарда кубических метров газа, что больше показателей 2017 и 2018 годов. Средств для дальнейшей закупки голубого топлива абсолютно достаточно,

– сказал Шмыгаль.

Также премьер сказал, что тарифы будут оставаться стабильными, по программе субсидий – она будет увеличена.

Оснований для повышения тарифов нет

На заседании Кабмина сообщили, что с 1 октября тариф на электроэнергию будет снижен до 1,44 гривны за киловатт-час для 80% украинских семей.

Отметим, что ранее о том, что оснований для повышения тарифов нет, сообщил и министр Кабинета министров Олег Немчинов. Он подчеркнул, что за формирование отвечает исключительно местная власть.

Актуально Не следует переживать, – Чернышов рассказал, изменятся ли тарифы на тепло в Украине

Так "Нафтогаз", считает чиновник, предлагает доступные тарифы, как для бытовых пользователей, так и для производителей тепла и горячей воды: 7,96 гривны за кубометр газа и 7,42 гривны за кубометр на первый год соответственно.