Тариф на воду в Киеве вырастет на 20% в 2022 году: сколько будут платить украинцы

С 1 января 2022 года киевляне будут платить за централизованное водоснабжение и централизованный водоотвод на 20% больше, чем сейчас, согласно постановлению НКРЭКУ. Как изменятся тарифы, рассказываем дальше.

Тарифы на холодную воду в 2022 году

Новые данные от НКРЭКУ, которые были приняты 22 декабря, предопределят рост тарифов на 5 гривен, учитывая НДС. В целом тариф на воду в Киеве составит 30,38 гривны за кубометр воды.

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С 30,38 гривны за кубометр воды водоснабжение и водоотвод составит:

централизованное водоснабжение – 16,164 гривны за кубометр с НДС,

централизованный водоотвод – 14,22 гривны за кубометр по НДС.

Сколько потребляют воды украинцы в месяц

Расходы на среднестатистическую семью из 3 человек, которые в течение месяца потребляют в среднем 6,5 кубометров холодной воды, возрастут на 32,50 гривны, говорится в сообщении "Киевводоканала".

Почему цена в городах Украины разная. Тариф на воду устанавливает не местная власть, а Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Комиссия видит целесообразность в таком различии цен, несмотря на различные обстоятельства в регионах: доступ к воде, цены на электроэнергию, среднюю зарплату и другие факторы.