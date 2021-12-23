Тарифы на холодную воду в 2022 году
Новые данные от НКРЭКУ, которые были приняты 22 декабря, предопределят рост тарифов на 5 гривен, учитывая НДС. В целом тариф на воду в Киеве составит 30,38 гривны за кубометр воды.
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С 30,38 гривны за кубометр воды водоснабжение и водоотвод составит:
- централизованное водоснабжение – 16,164 гривны за кубометр с НДС,
- централизованный водоотвод – 14,22 гривны за кубометр по НДС.
Сколько потребляют воды украинцы в месяц
Расходы на среднестатистическую семью из 3 человек, которые в течение месяца потребляют в среднем 6,5 кубометров холодной воды, возрастут на 32,50 гривны, говорится в сообщении "Киевводоканала".