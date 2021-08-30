"Нафтогаз" обнародовал тариф на сентябрь 2021 года: цена выросла

Месячный тариф от НАК "Нафтогаз" снова вырастить, но только на 22 копейки. Сколько будет стоить кубометр газа потребителям в сентябре, рассказываем далее.

Месячный тариф на газ в сентябре

В сентябре украинцы, которые являются потребителями "Нафтогаза" будут платить 12 гривен за кубометр газу. Напомним, что в августе цена составляла 11,78 гривны за кубометр газа и тариф был на 1,35 ниже за предыдущий месяц.

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Годовой тариф "Нафтогаза"

Годовой тариф "Нафтогаза" составляет 7,96 гривны за кубометр газа, что значительно выгоднее за месячное предложение. Другие же газопоставщики предлагают годовой тариф, что варьируется от 7,80 гривны за кубометр до 13,50 гривны за кубометр, подробнее о цене которых можно узнать с другой нашего материала.

Сентябрьские тарифы на газ у других поставщиков

, что государственная компания "Нафтогаз" в Украине выполняет роль поставщика последней надежды. То есть, если газопоставщика лишили лицензии, или он обанкротился, то его потребители автоматически переходят на тарифы поставщика последней надежды (ПОН).

Месячный тариф у других поставщиков в сентябре колеблется от 7,99 до 20,96 гривны за кубометр газа. Самый низкий тариф предложили компании "Галнафтогаз" и "Стрийнафтогаз", а самый высокий сентябрьский тариф установила газопоставляющая компания "Энергия страны" – 20,96 гривны за кубометр газа.

Подробнее Тарифы на газ в сентябре 2021 года: какая цена у разных поставщиков

, что цены указаны без учета стоимости доставки: за распределение топлива люди платят операторам газораспределительных сетей (облгазам) отдельно, согласно действующим тарифам на доставку газа.