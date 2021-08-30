Месячный тариф на газ в сентябре
В сентябре украинцы, которые являются потребителями "Нафтогаза" будут платить 12 гривен за кубометр газу. Напомним, что в августе цена составляла 11,78 гривны за кубометр газа и тариф был на 1,35 ниже за предыдущий месяц.
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Годовой тариф "Нафтогаза"
Годовой тариф "Нафтогаза" составляет 7,96 гривны за кубометр газа, что значительно выгоднее за месячное предложение. Другие же газопоставщики предлагают годовой тариф, что варьируется от 7,80 гривны за кубометр до 13,50 гривны за кубометр, подробнее о цене которых можно узнать с другой нашего материала.
Сентябрьские тарифы на газ у других поставщиков
Месячный тариф у других поставщиков в сентябре колеблется от 7,99 до 20,96 гривны за кубометр газа. Самый низкий тариф предложили компании "Галнафтогаз" и "Стрийнафтогаз", а самый высокий сентябрьский тариф установила газопоставляющая компания "Энергия страны" – 20,96 гривны за кубометр газа.
Подробнее Тарифы на газ в сентябре 2021 года: какая цена у разных поставщиков