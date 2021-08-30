Месячный тариф на газ в сентябре

В сентябре украинцы, которые являются потребителями "Нафтогаза" будут платить 12 гривен за кубометр газу . Напомним, что в августе цена составляла 11,78 гривны за кубометр газа и тариф был на 1,35 ниже за предыдущий месяц.

Читайте также Старт отопительного сезона находится под угрозой, – "Нафтогаз"

Годовой тариф "Нафтогаза"

Годовой тариф "Нафтогаза" составляет 7,96 гривны за кубометр газа , что значительно выгоднее за месячное предложение. Другие же газопоставщики предлагают годовой тариф, что варьируется от 7,80 гривны за кубометр до 13,50 гривны за кубометр, подробнее о цене которых можно узнать с другой нашего материала .

Напомним , что государственная компания "Нафтогаз" в Украине выполняет роль поставщика последней надежды. То есть, если газопоставщика лишили лицензии, или он обанкротился, то его потребители автоматически переходят на тарифы поставщика последней надежды (ПОН).

Сентябрьские тарифы на газ у других поставщиков

Месячный тариф у других поставщиков в сентябре колеблется от 7,99 до 20,96 гривны за кубометр газа . Самый низкий тариф предложили компании "Галнафтогаз" и "Стрийнафтогаз", а самый высокий сентябрьский тариф установила газопоставляющая компания "Энергия страны" – 20,96 гривны за кубометр газа.

Подробнее Тарифы на газ в сентябре 2021 года: какая цена у разных поставщиков