Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, предварительно одобрила рост тарифа на передачу электроэнергии уже с 1 апреля. Об этом говорится в постановлении НКРЭКУ относительно госкомпании "Укрэнерго". Ожидается, что стоимость вырастет с 293,93 гривны до 316,08 гривны за мегаватт-час.

Это не окончательное утверждение тарифов, документ еще должен пройти процедуру обсуждения.

К теме Заменить лампы и выключить телевизор из розетки: как платить за электроэнергию меньше

Повышенный тариф окончательно еще не утвердили

Глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк призывает общественность принять активное участие в дискуссии вокруг проекта. В Нацкомиссии готовы прислушаться к предложениям.

Как менялись тарифы на электроэнергию с 1 января 2021 года:

НКРЭКУ снизила тариф на передачу электроэнергии с 1 января 2021 года с 312,76 гривны до 293,93 гривны за мегаватт-час .

. Парламент отменил льготный тариф по 90 копеек за первые 100 киловатт энергии.

Правительство ввело новый тариф 1,68 гривны за киловатт-час. Он будет действовать до 31 марта 2021 года.

Лишили скидки на электричество жителей 30-километровой зоны от АЭС.

Также Кабмин принял решение о частичной компенсации за подорожание электроэнергии. Это касается тех украинцев, которые используют электроэнергию для обогрева.

Минсоцполитики уже перечислило средства более 571 тысяче потребителей.



Цены на электроэнергию в Украине / Инфографика 24 канала