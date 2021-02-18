Регулятор предварительно одобрил повышение тарифа на передачу электроэнергии с 1 апреля
Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, предварительно одобрила рост тарифа на передачу электроэнергии уже с 1 апреля. Об этом говорится в постановлении НКРЭКУ относительно госкомпании "Укрэнерго". Ожидается, что стоимость вырастет с 293,93 гривны до 316,08 гривны за мегаватт-час.
Источник:УНИАН
Это не окончательное утверждение тарифов, документ еще должен пройти процедуру обсуждения.
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Повышенный тариф окончательно еще не утвердили
Глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк призывает общественность принять активное участие в дискуссии вокруг проекта. В Нацкомиссии готовы прислушаться к предложениям.
Как менялись тарифы на электроэнергию с 1 января 2021 года:
- НКРЭКУ снизила тариф на передачу электроэнергии с 1 января 2021 года с 312,76 гривны до 293,93 гривны за мегаватт-час.
- Парламент отменил льготный тариф по 90 копеек за первые 100 киловатт энергии.
- Правительство ввело новый тариф 1,68 гривны за киловатт-час. Он будет действовать до 31 марта 2021 года.
- Лишили скидки на электричество жителей 30-километровой зоны от АЭС.
- Также Кабмин принял решение о частичной компенсации за подорожание электроэнергии. Это касается тех украинцев, которые используют электроэнергию для обогрева.
- Минсоцполитики уже перечислило средства более 571 тысяче потребителей.
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