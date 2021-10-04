Тариф на газ в октябре возрастет: "Нафтогаз" обнародовал новую цену

Месячный тариф от государственной компании НАК "Нафтогаз" вырастет на 38%, или на 4,56 гривны против цены предыдущего месяца. Сколько будет стоить кубометр газа потребителям в октябре, рассказываем далее.

Месячный тариф на газ в октябре

Месячный октябрьский тариф от "Нафтогаз" в октябре будет на уровне 16,56 гривны за кубометр газа. Это на 4,56 гривны больше, чем в сентябре. Напомним, что сентябрьский месячный тариф был на уровне 12 гривен.

К теме Тарифы на газ в октябре 2021: какая цена у разных поставщиков

Другие тарифы от "Нафтогаз"

Также "Нафтогаз", кроме месячного тарифа предлагает еще два – "фиксированный" (годовой тариф) и "комфортный сезон". Цена обоих составляет 7,96 гривны за кубометр газа и они будут действовать до 30 мая 2022 года. По состоянию на 24 сентября 2021 года, "Нафтогаз" поставляет газ уже более 1,2 миллиона украинцам.

Другие месячные тарифы на газ в октябре

Самый низкий тариф в октябре составит 7,99 гривны за кубометр газа, что лишь на 19 копеек выше за самое низкое годовое предложение.

составит 7,99 гривны за кубометр газа, что лишь на 19 копеек выше за самое низкое годовое предложение. Самый высокий в этом месяце тариф у поставщика "Энергия страны" – 31,06 гривны за кубометр газа, что на 10,1 гривны больше за их сентябрьский тариф.

, что цены указаны без учета стоимости доставки: за распределение топлива люди платят операторам газораспределительных сетей (облгазам) отдельно, согласно действующим тарифам на доставку газа.

Годовые газовые тарифы поставщиков варьируются от 7,80 гривны за кубометр до 13,50 гривны за кубометр, подробнее о цене которых можно узнать из другого нашего материала.

Как работает рынок газа в Украине

В Украине потребители могут выбирать поставщика, учитывая тарифы разных газоснабжающих компаний. Однако если население теряет поставщика, то его функции выполняет поставщик последней надежды (ПОН). В Украине роль ПОН выполняет государственная компания НАК "Нафтогаз", но не более чем 60 дней.

Подавать показатели счетчиков потребители должны облгазам (газораспределительным компаниям) с 1 по 5 число каждого месяца. Поскольку, именно они ведут учет этих показателей, а затем передают информацию для формирования счетов газопоставляющим компаниям.