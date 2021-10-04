Месячный тариф на газ в октябре

Месячный октябрьский тариф от "Нафтогаз" в октябре будет на уровне 16,56 гривны за кубометр газа . Это на 4,56 гривны больше, чем в сентябре. Напомним, что сентябрьский месячный тариф был на уровне 12 гривен.

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Другие тарифы от "Нафтогаз"

Также "Нафтогаз", кроме месячного тарифа предлагает еще два – "фиксированный" (годовой тариф) и "комфортный сезон". Цена обоих составляет 7,96 гривны за кубометр газа и они будут действовать до 30 мая 2022 года. По состоянию на 24 сентября 2021 года, "Нафтогаз" поставляет газ уже более 1,2 миллиона украинцам.

Обратите внимание , что цены указаны без учета стоимости доставки: за распределение топлива люди платят операторам газораспределительных сетей (облгазам) отдельно, согласно действующим тарифам на доставку газа.

Другие месячные тарифы на газ в октябре

Самый низкий тариф в октябре составит 7,99 гривны за кубометр газа, что лишь на 19 копеек выше за самое низкое годовое предложение.

Самый высокий в этом месяце тариф у поставщика "Энергия страны" – 31,06 гривны за кубометр газа, что на 10,1 гривны больше за их сентябрьский тариф.

Годовые газовые тарифы поставщиков варьируются от 7,80 гривны за кубометр до 13,50 гривны за кубометр, подробнее о цене которых можно узнать из другого нашего материала.

Как работает рынок газа в Украине

В Украине потребители могут выбирать поставщика, учитывая тарифы разных газоснабжающих компаний. Однако если население теряет поставщика, то его функции выполняет поставщик последней надежды (ПОН). В Украине роль ПОН выполняет государственная компания НАК "Нафтогаз", но не более чем 60 дней.

Подавать показатели счетчиков потребители должны облгазам (газораспределительным компаниям) с 1 по 5 число каждого месяца. Поскольку, именно они ведут учет этих показателей, а затем передают информацию для формирования счетов газопоставляющим компаниям.