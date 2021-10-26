Тариф на газ для населения и бюджетных учреждений: "Нафтогаз" обязали снизить цену
Источник:24 канал
Кабинет министров обязал НАК "Нафтогаз" снизить свой тариф для бытовых потребителей в октябре – ноябре текущего года. Так что месячный тариф поставщика теперь будет на уровне годового.
"Нафтогаз" снизит тариф на газ
Согласно постановлению Кабмина от 25 октября №1102, правительством установлена предельная цена на тарифы поставщика последней надежды (ПОН), роль которого в Украине выполняет компания "Нафтогаз".
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Тариф от "Нафтогаза" на октябрь – ноябрь 2021 года
- Для бытовых потребителей, то есть для рядовых украинцев, он будет на уровне 7,96 гривны кубометр газа. Напомним, что ранее тариф составлял 16,56 гривны за кубометр газа.
- Для потребителей, являющихся бюджетными учреждениями, учреждениями здравоохранения государственной собственности и учреждениями здравоохранения коммунальной собственности – 16,8 гривны за кубометр газа.
Как работает рынок газа в Украине
В Украине потребители могут выбирать поставщика, учитывая тарифы разных газоснабжающих компаний. Однако если население теряет поставщика, то его функции выполняет поставщик последней надежды (ПОН). В Украине роль ПОН выполняет государственная компания НАК "Нафтогаз", но не более чем 60 дней.
Подавать показатели счетчиков потребители должны облгазам (газораспределительным компаниям) с 1 по 5 число каждого месяца. Поскольку, именно они ведут учет этих показателей, а затем передают информацию для формирования счетов газопоставляющим компаниям.Напомним , что поставщики обязаны публиковать свои тарифы на следующий месяц за 5 дней до конца предыдущего. Поэтому уже в ближайшее время украинцы смогут ознакомиться с тарифами на ноябрь текущего года от других поставщиков. В октябре месячный тариф у разных поставщиков колебался в пределах от 7,99 гривны до 31,06 гривны за кубометр газа. Подробнее об этом, рассказывали тут