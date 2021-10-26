"Нафтогаз" снизит тариф на газ

Согласно постановлению Кабмина от 25 октября №1102, правительством установлена ​​предельная цена на тарифы поставщика последней надежды (ПОН), роль которого в Украине выполняет компания "Нафтогаз".

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Тариф от "Нафтогаза" на октябрь – ноябрь 2021 года

Для бытовых потребителей , то есть для рядовых украинцев, он будет на уровне 7,96 гривны кубометр газа . Напомним, что ранее тариф составлял 1 6,56 гривны за кубометр газа.

Для потребителей, являющихся бюджетными учреждениями, учреждениями здравоохранения государственной собственности и учреждениями здравоохранения коммунальной собственности – 16,8 гривны за кубометр газа.

Обратите внимание ! НАК "Нафтогаз Украины" вместе с Министерством развития общин и территорий, местными государственными администрациями, органами местного самоуправления, юридическим лицам теплоэнергетики государственной и коммунальной форм собственности должны обеспечить заключение до 1 декабря 2021 года договоров поставки газа между бюджетными учреждениями и ПОН.

Как работает рынок газа в Украине

В Украине потребители могут выбирать поставщика, учитывая тарифы разных газоснабжающих компаний. Однако если население теряет поставщика, то его функции выполняет поставщик последней надежды (ПОН). В Украине роль ПОН выполняет государственная компания НАК "Нафтогаз", но не более чем 60 дней.

Подавать показатели счетчиков потребители должны облгазам (газораспределительным компаниям) с 1 по 5 число каждого месяца. Поскольку, именно они ведут учет этих показателей, а затем передают информацию для формирования счетов газопоставляющим компаниям.