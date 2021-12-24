Тарифы на отопление в 2022 году: ждать ли на изменения украинцам

В Украине уже давно начался отопительный сезон и функционирует более двух месяцев. Премьер-министр уверяет, что тарифы будут стабильны в течение всего сезона, однако в Минэкономики прогнозируют их повышение.

На фоне энергетического кризиса в Европе растет стоимость газа. Напомним, что именно на европейских хабах Украина закупает голубое топливо. Также угля на складах ТЭС и ТЭЦ для прохождения осенне-зимнего периода мало. Действительно ли достаточно в Украине запасов угля и газа, как уверяет премьер, и что будет с тарифами в 2022 году – выясняла Экономика 24.

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Что будет с тарифами в 2022 году

Согласно консенсусу-прогнозу Министерства экономики, тарифы на отопление и горячую воду в Украине могут вырасти на 16%. Также в министерстве допускается рост тарифов на газ и электроэнергию.

Вместе с тем в Минэкономики отметили, что прогнозируемое повышение тарифов в консенсус-прогнозе не гарантирует их роста. По мнению министерства, правительство сделает все возможное, чтобы сдержать повышение тарифов на коммунальные услуги.

Ключевой приоритет правительства – сдержать рост цен на жилищно-коммунальные услуги для населения. Будут приняты меры, чтобы оставить рост тарифов в минимальной динамике,

– говорится в сообщении.

Актуальные тарифы и поставка отопления

Согласно постановлению НКРЭКУ, местные общины сами устанавливают размер тарифов по теплоснабжению. Также они занимаются теплом производством, транспортировкой, снабжением тепловой энергией и услугами по централизованному отоплению и снабжению горячей водой, состоящей из двух частей:

Годовой абонентской платы (стоимости обслуживания единицы тепловой нагрузки объекта теплопотребления), компенсирующей условно-постоянную часть тарифа. Стоимость единицы реализованной тепловой энергии, услуг по централизованному отоплению и поставкам горячей воды, компенсирующей условно-сменную часть тарифа.

Именно поэтому в разных городах действуют разные тарифы, а соответственно и суммы в платежках тоже разные. Более подробно с актуальными тарифами в разных городах можно ознакомиться здесь.

Разница между рыночной и ценой для населения

Следует отметить, что в Европе цена за тысячу кубометров газа достигла более 2 тысяч долларов, а рыночная цена для Украины составляет 45 гривен за один кубометр. В то время как цена газа для бытовых потребителей колеблется в пределах от 7,788 до 38,35 гривны за кубометр газа.

Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко отметил, что в этом году разница между рыночной и ценой для населения достигает десятков миллиардов гривен только этого отопительного сезона.

Мы честно говорим, что если сохранятся такие цены, мы, как национальная компания, не сможем покрывать такую ​​разницу,

– рассказывает он.

Премьер обещает оставить тарифы стабильными

Еще перед стартом отопительного сезона в последних числах октября премьер-министр Украины Денис Шмигаль уверял, что в Украине нет предпосылок для повышения цен на тепло и газ. Он заверил, что тарифы будут оставаться неизменными. Подобное обещание давал и президент Владимир Зеленский.

В подтверждение этому был подписан соответствующий меморандум между Кабмином, Ассоциацией городов и "Нафтогазом". Однако примечательно то, что в Украине еще тогда запасы угля составляли меньше нормы, а цена газа в Европе стремительно росла, обновляя рекордную цену ежедневно.

Сейчас ситуация с запасами угля существенно не изменилась, а цены на газ снова подскочили к пиковым показателям более чем в 2 тысячи долларов за тысячу кубометров. Более того, недавно СБУ направило заявление Кабмину, где сообщило, что запасы угля – минимальные и страна "в шаге" от отключений тепловых электростанций.

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Газа и угля хватит

20 декабря, во время эфира одного из телеканалов, Шмыгаль заявил, что к отопительному сезону Украина "готовилась и была готова". Премьер также заверил, что газа в хранилищах достаточно, и государство наращивает добычу угля. А в случае кризиса правительство и министерство энергетики знают, как действовать.

В общем, у нас абсолютно достаточно запасов газа. В среднем это больше, чем было накоплено с 2014 по 2019 годы накануне отопительного сезона. Что касается угля, нужно смотреть на контекст мирового энергетического кризиса – когда угля не хватает никому, цены на газ растут,

– пояснил Шмыгаль.

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Почему цена газа растет

Одной из главных причин облачной цены на газ являются действия России – отказ "Газпрома" бронировать дополнительные мощности. Так с октября "Газпром" бронировал мощности газопровода ежемесячно, а с декабря перешел на посуточное бронирование. Об этом сообщало издание "Интерфакс-Украина" во время последнего рекордного скачка цены на газ 21 декабря этого года.

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