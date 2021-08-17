Тариф на электроэнергию с 1 сентября: сколько заплатят украинцы

О пересмотре тарифов на электроэнергию говорили ежемесячно в течение 2021 года и ежемесячно этот просмотр откладывали. Теперь Кабмин принял окончательное решение.

С 1 сентября Кабинет министров оставил тариф на электроэнергию без изменений на уровне 1,68 гривны за киловатт-час. Это будет последний месяц с одним фиксированным тарифом для всего населения.

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Когда изменятся тарифы

Зато с 1 октября следует ожидать появление второго тарифа. Поэтому те, кто:

потребляют менее 250 киловатт-часов в месяц, будут платить по тарифу 1,44 гривны за киловатт-час.

потребляют свыше 250 киловатт-часов, будут платить по-прежнему 1,68 гривны.

Как отметил Денис Шмыгаль в телеграмме, в среднем украинская семья потребляет 168 киловатт-часов в месяц. Поэтому большинство украинцев почувствуют удешевления тарифа.

К тому же, 40% населения потребляет менее 100 киловатт-часов. Однако, как рассказал 24 каналу председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко, это энергетическая бедность.

Но при этом мы должны говорить, что это энергетическая бедность, и фактически эти 40% украинцев не имеют возможности в полной мере пользоваться электроэнергией и экономят буквально на всем,

– отмечает Олег Попенко.

Какие тарифы действуют в сентябре

Несмотря на то, что в сентябре будет действовать только один тариф – 1,68 гривны, есть возможность сэкономить благодаря двухзонным и трехзонным тарифам, которые различны в разное время суток.

Цена на электроэнергию в 2021 году / Инфографика 24 канала

Напомним, что правительство отменило льготный тариф в 0,90 гривны с января этого года. С тех пор различные источники утверждали, что в Кабмине готовят новое повышение тарифов, в том числе до 3,50 гривны за высокое потребление. Однако в результате тариф таки снизили.