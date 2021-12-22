Тарифы на электроэнергию в 2022 году: какие изменения ждут украинцев

С 1 января 2022 года для населения продолжит функционировать действующий тариф на электроэнергию, который будет зависеть от количества потребленных киловатт-часов. Однако уже весной он может возрасти.

Тариф на электроэнергию в 2022 году

С 1 октября 2021 года по 30 апреля 2022 года в Украине тариф на электроэнергию для населения будет зависеть от объема потребленных киловатт-часов. Так что схема расчета остается старой:

семьи, потребляющие менее 250 киловатт-часов в месяц, будут платить по тарифу 1,44 гривны за киловатт-час;

в месяц, будут платить по тарифу 1,44 гривны за киловатт-час; те, кто потребляет более 250 киловатт-часов – 1,68 гривны.

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Тариф зависит от времени

Тариф в 1,68 гривны киловатт-часов будет действовать также для общежитий и коллективных бытовых потребителей, многоквартирных жилых домов, дачных кооперативов, религиозных организаций.

Украинцы, оборудовавшие свои дома многотарифным средством учета, могут сэкономить, ведь есть часы, в которые потребление электроэнергии обойдется существенно дешевле. Потребители могут перейти на двухзонные и трехзонные тарифы, которые установил Кабмин.

Экономить на электроэнергии можно с помощью двухзонных и трехзонных тарифов / Фото elements.envato.com

Потребление до 250 киловатт-часов

Двухзонные тарифы:

23:00 – 7:00 – 0,72 гривны за киловатт-час (50% от полного тарифа);

7:00 – 23:00 – 1,44 гривны за киловатт-час (полный тариф).

Трехзонные тарифы:

8:00 – 11:00 / 20:00 – 22:00 – 2,16 гривны за киловатт-час (150% от полного тарифа);

7:00 – 8:00 / 11:00 – 20:00 – 1,44 гривны за киловатт-час (полный тариф);

23:00 – 7:00 – 0,576 гривны за киловатт-час (40% от полного тарифа).

Потребление свыше 250 киловатт-часов

Двухзонные тарифы:

23:00 – 7:00 – 0,84 гривны за киловатт-час (50% от полного тарифа);

7:00 – 23:00 – 1,68 гривны за киловатт-час (полный тариф).

Трехзонные тарифы:

8:00 – 11:00 / 20:00 – 22:00 – 2,52 гривны за киловатт-час (150% от полного тарифа);

7:00 - 8:00 / 11:00 - 20:00 - 1,68 гривны за киловатт-час (полный тариф);

23:00 – 7:00 – 0,672 гривны за киловатт-час (40% от полного тарифа).

Как перейти на многотарифный учет Есть несколько способов. Следует зайти на сайт местного облэнерго и через онлайн-платформу "Персональный кабинет" подать заявление. После этого вам посылают на электронную почту счет, поскольку такой переход платный. Нужно оплатить и в течение 14 дней вас переведут на многотарифный учет. Среди других способов: личное обращение в Центр обслуживания клиентов или обращение по месту жительства в городской или областной район электросетей.

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Прогноз Минэкономики

Согласно консенсусу-прогнозу Минэкономики, тариф на электроэнергию в 2022 году может возрасти на 17,5%. Однако Министерство отмечает, что это лишь средние значения предположений экспертов. Более того, ключевой приоритет Правительства – сдержать рост цен на жилищно-коммунальные услуги для населения, считают в Минэкономики.

Будут приняты меры, чтобы оставить рост тарифов в минимальной динамике,

– отмечают в Министерстве.

Тариф на электроэнергию может возрасти на 17,5%, считают в Минэкономики / Фото freepik.com

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Прогноз Кабмина

Также напомним, что в мае Кабинет Министров Украины принял постановление №586, которым одобрен официальный прогноз по динамике цен на 2022 год. Согласно ей, цены на электроэнергию не возрастут.

Прогноз Нацбанка

В инфляционном отчете за октябрь НБУ отметил, что тарифы на электроэнергию будут повышаться значительными темпами.

Тарифы на электроэнергию будут повышаться высокими темпами (20 – 25% в год) из-за необходимости приведения к экономически обоснованному уровню и устранению дисбалансов в энергосекторе,

– говорится в прогнозе.

Сколько электроэнергии потребляют украинцы

Денис Шмигаль в своем телеграмме отметил, что в среднем украинская семья потребляет 168 киловатт-часов в месяц .

. Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко ранее в комментарии 24 канала рассказывал, что 40% населения потребляет менее 100 киловатт-часов. Однако это свидетельствует об энергетической бедности, когда население экономит буквально на всем, не имея возможности в полной мере пользоваться электроэнергией.

Тариф на передачу электроэнергии

С 1 января 2022 года тариф на передачу электроэнергии вырастет на 17,6% до 345,64 гривны за мегаватт-час (без НДС), согласно постановлению НКРЭКУ. Тариф на услуги по диспетчерскому управлению вырастет на 57,9% и составит 62,22 гривны мегаватт-час.

Однако ожидалось, что тариф на передачу будет еще выше. Дело в том, что оплату 20% объема "зеленой" электроэнергии регулятор не учел в тарифе на передачу, несмотря на то, что на этом настаивали МФО, народные депутаты, бизнес, профильные ассоциации и торговые палаты.

Относительно 20% действуем в рамках законодательства. Изменять его, и мы изменим размер тарифа,

– отметил глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк.

, согласно изменениям от 2019 года в закон об альтернативных источниках энергии, 20% стоимости "зеленой" электроэнергии должны оплачиваться из госбюджета. Примечательно, что ни законом о госбюджете на 2021 год, ни на 2022 год такие расходы не предусмотрены.