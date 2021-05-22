Тарифы на электроэнергию с 1 июля 2021 года: как вырастут цены

Политики и экономисты в Украине уже длительное время утверждают, что тариф на электроэнергию для населения существенно занижен. Поэтому с 1 июля этого года его могут существенно поднять.

Чего ждать с 1 июля

Цены могут существенно вырасти, так как действующий тариф в размере 1,68 гривны за киловатт-час будет действовать только до конца июня.

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Версия Минэнергетики

Ориентировочные тарифы, которые ждут украинцев в будущем, можно понять со слов заместителя министра энергетики Украины Юрия Бойко. В фейсбуке он поделился, какими должны быть тарифы сейчас:

Дешевле всего платили бы жители Киева и Днепропетровской области – от 2,60 – 2,96 гривны за киловатт-час.

за киловатт-час. А дороже всего тариф бы обходился украинцам, которые проживают в Ивано-Франковской и Луганской областях – 3,70 – 4 гривны за киловатт-час.

Такая дифференциация по областям связана с разным тарифом на распределение: в Киеве он самый низкий, а в Луганской области соответственно – самый высокий.

Версия НКРЭКУ

Однако маловероятно, что правительство увеличит тарифы в 2 – 3 раза так резко. Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) разработала три сценария поэтапного повышения тарифов на электроэнергию для домохозяйств к третьему кварталу 2023 года, которые оказались в редакции Liga.net.

Кабмин не пойдет на повышение тарифов и "заморозит" цены на электроэнергию для населения до конца 2021 года. В течение 2021 года Кабмин может дважды повысить тарифы на электричество на 15%: 1 мая и 1 сентября. Таким образом осенью тариф вырастет до 2,22 гривны. Тариф на электроэнергию 1,68 гривны просуществует до июля 2021 года, а затем произойдет 30% подорожания. То есть с 1 июля цена будет 2,22 гривны. А в 2023 году цена будет 3,48 гривны за киловатт-час.

Как видим, второй вариант уже невозможен, поскольку с 1 мая цены остались неизменными. Поэтому вполне вероятно, что в июльских платежках украинцы получат сумму, рассчитанную по тарифу 2,22 гривны.

Льготы

Кроме того, для некоторых групп потребителей могут ввести льготный тариф, который будет действовать на более чем 100 киловатт-часов.

К 1 июля мы представим новую модель. Мы найдем механизм, как снизить плату для определенных слоев населения,

– заверил министр энергетики Галущенко во время выступления в Раде.

Однако участники рынка сомневаются, удастся ли представить новую модель в июле. Вероятно, действующие тарифы и модель продлят еще на месяц. Что неудивительно, потому что изначально тариф 1,68 гривны для населения должен был действовать только до апреля. Впоследствии его продлили до июля.

Какие тарифы действуют сейчас

Отметим, что людям, которые проживают возле атомных электростанций, вернули льготу, которую ранее отменили. Теперь они платят 70% действующего тарифа на электроэнергию.

Цена на электроэнергию для населения фиксированная – 1,68 гривны за киловатт-час, согласно постановлению Кабмина. Однако продолжают действовать тарифные коэффициенты для населения, которое имеет учет потребления электроэнергии по периодам времени. Так можно ощутимо сэкономить.

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Двухзонные тарифы:

В ночной период с 23:00 по 7:00 действует тариф 0,84 копейки;

В остальные часы действует стандартный тариф – 1,68 гривны.

Трехзонные тарифы:

В пиковые часы (с 8:00 по 11:00 и с 20:00 до 22:00) действует повышенный тариф – 2,52 гривны за киловатт-час.

В обычные часы (с 7:00 до 8:00 и с 11:00 до 20:00) действует обычный тариф – 1,68 гривны;

Ночью с 23:00 до 7:00 тариф составляет 0,672 гривны.

Как перейти на многотарифный учет Есть несколько способов. Нужно зайти на сайт местного облэнерго и через онлайн-платформу "Персональный кабинет" подать заявление. После этого вам присылают на электронную почту счет, поскольку такой переход платный. Нужно оплатить, и в течение 14 дней вас переведут на многотарифный учет.



Среди других способов: личное обращение в Центр обслуживания клиентов своего города или обращение по месту жительства в городской или областной район электросетей.



Тарифы на электроэнергию до 1 июля / Инфографика 24 канала

Сейчас средняя стоимость электрической энергии для бытовых потребителей составляет около 1,60 гривны за киловатт-час (включая зонный учет), из которых только транспортная составляющая (средневзвешенная) составляет 1,51 гривны. Таким образом, на непосредственно электрическую энергию остается всего 9 копеек,

– объясняет Юрий Бойко.

стоимости электроэнергии на рынке;

тарифа на ее передачу по высоковольтным сетям НЭК "Укрэнерго";

тарифа на распределение по низковольтным сетям операторов систем распределения;

тарифа на поставку;

налогов.

Убыточная отрасль

Тарифы на электроэнергию хотят поднять, потому что государственные предприятия работают в убыток и уже имеют миллиардную задолженность. Если ничего не менять, то только задолженность ГП "Гарантированный покупатель" перед НАЭК "Энергоатом" за приобретенную электрическую энергию по итогам года составила бы 5 – 5,4 миллиарда гривен, сообщает Юрий Бойко.

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