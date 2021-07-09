Каким будет тариф на электроэнергию в августе

Сценарий 1. Четыре группы потребителей

По данным Интерфакс-Украина, в правительстве обсуждают вариант изменения тарифов, который предусматривает разделение потребителей на четыре категории в зависимости от объемов потребления. В то же время эксперт по ЖКХ Олега Попенко в программе "Суть событий" назвал какими будут эти тарифы:

до 100 киловатт-часов – 1 – 1,20 гривны;

гривны; 100 − 300 киловатт-часов – 1,68 гривны;

гривны; 300 − 500 киловатт-часов – 2,30 гривны;

гривны; от 500 киловатт-часов – 3,50 гривны.

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Заметим, что 40% населения Украины потребляют менее 100 киловатт-часов в месяц. Поэтому в их интересах, чтобы Кабинет министров как можно скорее принял изменения и вернул льготный тариф. Сейчас этот сценарий наиболее вероятен.

Ранее премьер-министр Денис Шмигаль подтвердил, что тариф на электроэнергию будет дифференцированным.

Отдельно министерство энергетики разрабатывает общую концепцию ценовой политики в государстве на электроэнергии – общую для всех. Там будет и льгота для всех, возможно, и соответствующие цены вплоть до рыночных в зависимости от объемов потребления,

– сказал Шмыгаль.



Дифференцированный сценарий имеет и минусы / Фото Unsplash

Однако в таком дифференцированном тарифе эксперты видят угрозы. В интервью Энергореформе директор ГП "Гарантированный покупатель" Константин Петриковец отметил важность контроля.

Где контроль, там будут реально платить, но большинство имеет счетчики, к которым нет доступа. Потребители могут, например, показывать 11 месяцев до 100 киловатт-часов, а один раз укажут 1000 киловатт-часов. Поэтому надо найти средства и обеспечить всех потребителей надлежащим учетом,

– предложил Петриковец.

Сценарий 2. Поэтапное повышение тарифа

Еще в апреле НКРЭКУ (Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг) дала прогноз, который оказался в редакции Liga.net Тариф на электроэнергию может вырасти на 30% и достичь 2,22 гривны в этом году и 3,48 гривны в 2023 году. Обратите внимание, что эти тарифы близки к тарифам в первом сценарии.

Сценарий 3. Тариф зависит от области

Заместитель министра энергетики Украины Юрий Бойко в фейсбуке поделился, какими должны быть настоящие тарифы в мае этого года:

Дешевле всего платили бы жители Киева и Днепропетровской области – от 2,60 – 2,96 гривны за киловатт-час.

гривны за киловатт-час. А дороже всего тариф бы обходился украинцам, проживающим в Ивано-Франковской и Луганской областях – 3,70 – 4 гривны за киловатт-час.

Такая дифференциация по областям связана с разным тарифом на распределение: в Киеве он самый низкий, а в Луганской области соответственно – самый высокий. Однако, похоже, такие тарифы внедрять не собираются. Их назвали для того, чтобы показать, на сколько заниженным является действующий тариф.

Какие тарифы действуют сейчас

Цена на электроэнергию для населения фиксированная – 1,68 гривны за киловатт-час, согласно постановлению Кабмина. Однако продолжают действовать тарифные коэффициенты для населения, которое имеет учет потребления электроэнергии по периодам времени. Так можно ощутимо сэкономить.

Двухзонные тарифы:

В ночной период с 23:00 по 7:00 действует тариф 0,84 копейки;

В остальные часы действует стандартный тариф – 1,68 гривны.

Трехзонные тарифы:

В пиковые часы (с 8:00 по 11:00 и с 20:00 до 22:00) действует повышенный тариф – 2,52 гривны за киловатт-час.

В обычные часы (с 7:00 до 8:00 и с 11:00 до 20:00) действует обычный тариф – 1,68 гривны;

Ночью с 23:00 до 7:00 тариф составляет 0,672 гривны.

Как перейти на многотарифный учет?

Есть несколько способов. Нужно зайти на сайт местного облэнерго и через онлайн-платформу "персональный кабинет" подать заявление. После этого вам присылают на электронную почту счет, поскольку такой переход платный. Нужно оплатить и в течение 14 дней вас переведут на многотарифный учет.



Среди других способов: личное обращение в Центр обслуживания клиентов своего города или обращение по месту жительства в городской или областной район электросетей.



Тарифы на электроэнергию, которые будут действовать до 1 августа / инфографика 24 канала

Люди, проживающие возле атомных электростанций, будут платить 70% действующего тарифа на электроэнергию.

Сейчас средняя стоимость электрической энергии для бытовых потребителей составляет около 1,60 гривны за киловатт-час (с учетом зонного учета), из которых лишь транспортная составляющая (средневзвешенная) составляет 1,51 гривны. Таким образом, на непосредственно электрическую энергию остается лишь 9 копеек,

– объясняет Юрий Бойко.

Из чего состоит тариф на электроэнергию:

стоимости электроэнергии на рынке;

тарифа на ее передачу по высоковольтным сетям НЭК “Укрэнерго”;

тарифа на распределение низковольтными сетями операторов систем распределения;

тарифа на поставку;

налогов.

Важно НКРЭКУ установила ценовые ограничения на электроэнергию: какой будет предельная цена

Как менялись тарифы на электроэнергию