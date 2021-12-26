Как изменится тариф на холодную воду в 2022 году

22 декабря 2021 года НКРЭКУ (Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг) пересмотрела тарифы для 45 водоканалов. Поэтому Экономика 24 решила посчитать, сколько украинцы будут платить в январе, учитывая НДС.

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Цена водоотвода и водоснабжения в разных городах Украины

Днепр-Кировоград (Кропивницкий): 45,97 гривны за кубометр воды (водоснабжение – 21,01 / водоотвод – 17,30);

Водоканал в Ужгороде: 42,86 гривны (22,10 / 13,62);

Полтававодоканал: 33,77 гривны (13,74 / 14,40);

Николаевводоканал: 34,04 гривны (14,61 / 13,76);

Житомирводоканал: 37,54 гривны (15,22 / 16,06);

Инфоксводоканал (Одесса): 35,16 гривны (14,93 / 14,37);

Херсонский водоканал: 30,67 гривны (13,15 / 12,43);

Ровнооблводоканал: 32,59 гривны (13,90 / 13,26).

Черниговводоканал: 30,91 гривны (12,97 / 12,79);

Черкассыводоканал: 27,65 гривны (11,54 / 11,50);

Иванофранковскводоэкотехпром: 28,24 гривны (10,79 / 12,74);

Хмельницкводоканал: 27,40 гривны (11,81 / 11,02);

Киевводоканал: 30,38 гривны (13,47 / 11,85);

Днепроводоканал: 31,36 гривны (15,13 / 11);

Луцкводоканал: 27,98 гривны (10,17 / 13,15);

Запорожский водоканал: 28,37 гривны (14,84 / 8,80);

Винницаоблводоканал: 25,72 гривны (13,12 / 8,23);

Черновцыводоканал: 27,91 гривны (14,93 / 8,33);

Львовводоканал: 25,88 гривны (14,41 / 7,16);

Тернопольводоканал – 36,70 гривны (14,65 / 15,93).

Важно! Мы привели цены только для водоканалов, которые снабжают и отводят воду в областных центрах. Некоторые из них работают и в области, а есть города, которые имеют несколько водоканалов. Если вашего водоканала нет в списке описанных нами, то с актуальным тарифом вы можете ознакомиться здесь. Тарифы там указаны без НДС, поэтому нужно просто умножить на 1,2.

Почему цена в городах Украины разная Тариф на воду устанавливают не местные власти, а НКРЭКУ. Цены разнятся в связи с разными обстоятельствами в регионах: доступ к воде, цены на электроэнергию, среднюю зарплату и другие факторы.

Сколько потребляют украинцы воды в месяц

Среднестатистическая семья из 3 человек в течение месяца потребляет в среднем 6,5 кубометров холодной воды. Так что для них тариф может возрасти на 32,50 гривны, согласно подсчетам "Киевводоканала".

Почему тарифы на воду растут

Следует отметить, что на формирование размера тарифа на воду, кроме стоимости самой воды, влияют также и сопутствующие расходы. Речь идет о зарплате работникам, электроэнергии, налогах и амортизации оборудования.

Так же примечательно будет напомнить, что минимальная зарплата с 1 декабря выросла до 6,5 тысячи. Изменились также тарифы на электроэнергию. Он теперь зависит от количества потребленных киловатт-часов одной семьей. Также после подписания президентом закона №5600 расходы на налоги и сборы выросли в Украине.

Так, "Днепропроводоканал" отметил, что целью новых тарифов на 2022 год является приведение тарифов к экономически обоснованному уровню, который обеспечит возможность финансирования предприятием расходов в соответствии с условиями деятельности предприятия в следующем году и ведение лицензированной деятельности без убытков.

Заработная плата

Минимальная зарплата с 1 декабря выросла на 500 гривен до 6,5 тысячи гривен. Также в 2022 году предусмотрено еще одно повышение – с 1 октября.

6,5 тысячи гривен в месяц или 39,26 гривны почасово с 1 декабря 2021 года;

6,7 тысячи гривен в месяц или 40,46 гривны почасово с 1 октября 2022 года.

Более того, предполагается, что средняя зарплата в 2022 году составит 15 258 гривен.

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Цена электроэнергии изменилась

С 1 октября 2021 года по 30 апреля 2022 года в Украине тариф на электроэнергию для населения будет зависеть от объема потребленных киловатт-часов. Схема расчета выглядит следующим образом:

семьи, потребляющие менее 250 киловатт-часов в месяц, будут платить по тарифу 1,44 гривны за киловатт-час;

те, кто потребляет более 250 киловатт-часов – 1,68 гривны.

Весной планируется пересмотр тарифа на электроэнергию и прогнозируемо он может возрасти. В НБУ предполагают, что следует ожидать повышения на 20 – 25%, в Минэкономики – на 17,5%.

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