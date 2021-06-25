"Нафтогаз" обнародовал тарифы на июль 2021 года: цена выросла на 10%

НАК "Нафтогаз" повысил месячный июльский тариф на газ для своих потребителей на 1,19 гривны по сравнению с июнем. Сколько украинцы будут платить в июле, читайте дальше.

Месячный тариф "Нафтогаза" в июле

Стоимость одного кубометра газа для потребителей газопоставщика "Нафтогаз" в июле составит 13,13 гривны. Напомним, что в июне цена составила 11,94 гривны за кубометр газа.

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Годовой тариф "Нафтогаза"

Значительно выгоднее есть летняя предложение от "Нафтогаза", где тариф зафиксирован на отметке 7,96 гривны за кубометр газа.

Как работает рынок газа для населения

Годовой тариф начал действовать в Украине с 1 мая 2021 года, согласно с которым поставщики фиксируют цену для потребителей в течение следующих 12 месяцев. Украинцев перевели на летний тариф автоматически, однако от него можно отказаться, выбрав месячный, или альтернативное сезонное предложение.

Согласно с постановлением НКРЕКП газопоставщики должны обнародовать свои месячные тарифы на следующий месяц за 5 дней до конца текущего месяца. Поэтому у украинцев есть время сменить поставщика.

Также компания "Нафтогаз" в Украине является поставщиком последней надежды (ПОН). То есть становится поставщиком для тех потребителей, которые потеряли поставщика голубого топлива.