В январе 2021 года украинцев ожидает рост цены на газ. По состоянию на 26 декабря ценовые предложения представили 8 газоснабжающих компаний из более 50.

Детали о подорожании газа для населения в январе 2021 года сообщает портал "ГазПравда", аффилированный с "Нафтогазом".

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По состоянию на 26 декабря 8 из более 50 газоснабжающих компаний обнародовали цены на газ.

Сколько будет стоить газ в январе 2021 года

О самой низкой цене заявила компания Megawatt – 7,05 гривны за кубометр (цены указаны с НДС, без учета стоимости распределения). По сравнению с декабрем 2020 года это на 1,1 гривны больше.

– 7,05 гривны за кубометр (цены указаны с НДС, без учета стоимости распределения). По сравнению с декабрем 2020 года это на 1,1 гривны больше. Самую высокую цену сейчас предложила компания "Львовэнергосбыт" – 10,8 гривны за кубометр.

– 10,8 гривны за кубометр. Газоснабжающая компания "Нафтогаз" предлагает газ по цене 7,22 гривны за кубометр. Если сравнивать с декабрем, произошел рост на 89 копеек.

предлагает газ по цене 7,22 гривны за кубометр. Если сравнивать с декабрем, произошел рост на 89 копеек. Сразу на 1,56 гривны за кубометр подняла цены компания "Энера" . Она будет продавать газ в январе за 8,82 гривны за кубометр.

. Она будет продавать газ в январе за 8,82 гривны за кубометр. На гривну свою цену подняла "Торговая электрическая компания". Газ у нее в январе будет стоить 9,8 гривны за кубометр.



Цены на газ в январе, которые компании предлагают по состоянию на 26 декабря / Скриншот из сайта "ГазПравда"

Справка. С 1 августа 2020 года в Украине заработал рынок газа для населения. Потребители могут оперативно менять поставщиков, а поставщики – самостоятельно устанавливать наценку и отказываться от клиентов с долгами.