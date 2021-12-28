Тарифы на газ в 2022 году: какие изменения ждут украинцев

В 2022 году тарифы на газ для населения зимой останутся неизменными. Тем не менее изменится стоимость распределения газа, а также единицы измерения голубого топлива.

Как работает рынок газа в Украине, и что ждет население в следующем году – разбирался сайт 24 канала.

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Тарифы на газ в 2022 году

С 1 января продолжит действовать годовой тариф, на который украинцы были переведены автоматически еще 1 мая 2021 года. Для тех потребителей, которые отказались от него, традиционно будут начисляться тарифы, согласно месячного предложения разных поставщиков.

Как работает рынок газа в Украине

Месячные тарифы поставщики обнародуют за 5 дней до конца предыдущего месяца, чтобы население имело время выбрать выгодный вариант, изменив поставщика.

поставщики обнародуют за 5 дней до конца предыдущего месяца, чтобы население имело время выбрать выгодный вариант, изменив поставщика. Годовой тариф поставщики не могут повышать до 30 апреля – только снижать. Таким образом, правительство обеспечило население от заоблачных тарифов зимой во избежание повторения прошлогодних "тарифных протестов".

поставщики не могут повышать до 30 апреля – только снижать. Таким образом, правительство обеспечило население от заоблачных тарифов зимой во избежание повторения прошлогодних "тарифных протестов". Если население теряет поставщика или его лишают лицензии, то функции выполняет поставщик последней надежды (ПОН). В Украине роль ПОН исполняет государственная компания НАК "Нафтогаз", но не более 60 дней.

В Украине действуют месячные и годовые тарифы, чтобы население имело возможность выбрать более выгодное предложение для себя / Фото 24 канала – Валентины Полищук

Тарифы на газ с 1 мая

С 1 мая должен измениться годовой тариф для украинцев, ведь срок его истекает 30 апреля. Счесть, каким он будет, невозможно – все будет зависеть от цен на европейских хабах. Ведь газ Украина закупает именно там.

Напомним, что 21 декабря стоимость тысячи кубометров составила 2 035 долларов и обновила рекордные октябрьские показатели. Поэтому, учитывая это, газовые тарифы для украинцев в 2022 – 2023 годах могут существенно возрасти.

Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко рассказал, что разрыв между рыночной ценой на газ и для населения существенный – 45 гривен и почти 8 гривен за кубометр соответственно. Он отметил, что такая разница достигает десятков миллиардов гривен только в этом отопительном сезоне.

Мы честно говорим, что если сохранятся такие цены, мы, как национальная компания, не сможем покрывать такую ​​разницу. Поэтому это будет серьезный разговор внутри страны: с депутатами, фактически голосующими за бюджет, определяющими источники и использование средств, с потребителями – с украинцами,

– поделился Витренко.

По прогнозам, 1 января 2022 года их уровень будет на 3% больше средних запасов в 2015 – 2019 годах.

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Прогноз цен на газ от правительства

Недавно Нацбанк и Минэкономики обнародовали свои прогнозы стоимости тысячи кубометров газа. Следует отметить, что она несколько отличается. Однако прогноз Минэкономики наиболее близок к цене, заложенной в бюджете на 2022 год.

Прогноз Минэкономики

Согласно прогнозу Минэкономики, газ для населения подорожает на 20% в следующем году, а среднегодовая цена на импортируемый природный газ прогнозируемо составит 347,5 долларов.

Вместе с тем в Минэкономики отметили, что прогнозируемое повышение тарифов в консенсус-прогнозе не гарантирует их роста. По мнению министерства, правительство сделает все возможное, чтобы сдержать повышение тарифов на коммунальные услуги.

Ключевой приоритет правительства – сдержать рост цен на жилищно-коммунальные услуги для населения. Будут приняты меры, чтобы оставить рост тарифов в минимальной динамике,

– говорится в сообщении.

Прогноз Нацбанка

В НБУ прогнозируют, что средняя цена в год составит около 460 долларов за тысячу кубометров. Замглавы НБУ считает, что после прохождения отопительного сезона цена на газ будет стремительно снижаться.

В Минэкономики предполагают, что тарифы на газ могут подняться на 20% / Коллаж 24 канала

Цена на газ в бюджете-2022

В бюджете-2022 цена газа для промышленности составит более 350 долларов за тысячу кубометров. Первый вице-премьер-министр – министр экономики Алексей Любченко рассказал, что себестоимость украинского газа – чуть более 3 тысяч гривен, а в балансе потребления украинский газ занимает половину. Что касается цен на европейском рынке, то они составили более 55 тысяч гривен.

Речь нужно сегодня вести не столько о населении и жилищно-коммунальной сфере, с которой правительство, подписав меморандум, решило вопрос, а о промышленности, особенно химической, перерабатывающей, сахарной. Средневзвешенная цена, которая сегодня рассчитывается для экономики и будет учтена в прогнозе – более 350 долларов за тысячу кубических метров,

– сказал Любченко.

Транспортировка газа

Согласно постановлению №586, которым одобрен официальный прогноз по динамике цен на 2022 год, ожидается подорожание газа на 13%. Допустимый коридор поднятия тарифов составляет ±3%.

Украинцы получают две платежки: одну за газ, а другую – за его транспортировку. За распределение газа мы платим отдельно операторам газораспределительных сетей (облгазам) согласно действующим тарифам на доставку газа, устанавливаемую НКРЭКУ в каждой области отдельно.

С 1 января 2022 года распределение газа в Украине подорожает на около 4%, согласно новому постановлению НКРЭКУ, которое комиссия приняла 22 декабря.

Самый высокий и низкий тариф

Наименьший тариф – 32 копейки за кубометр (без НДС) предлагает "Киевгаз".

Самый высокий тариф – 1 гривна 99 копеек за кубометр (без НДС), который предлагают несколько поставщиков: "Гадячгаз", "Закарпатгаз", "Лубнигаз", "Николаевгаз", "Тысменицагаз".

Подробнее с тарифом на распределение газа в Украине в 2022 году от разных предприятий можно ознакомится здесь.

В Украине население платит отдельно за транспортировку газа / Коллаж 24 канала

Согласно проекту закона №2553 , с 1 мая 2022 года в Украине вместо кубометров голубое топливо будут считать в энергетических единицах.

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Требования МВФ

В рамках действия программы stand-by, речь идет о рыночном подходе к ценообразованию тарифов и свободном газовом рынке. Соответственно, такая политика не предусматривает никаких так называемых предельных тарифов и невмешательства правительства.

В письме за подписью украинского президента, премьера, министра финансов и главы НБУ к руководителю МВФ Кристалине Георгиевой отмечается, что тепловые тарифы будут пересмотрены, учитывая рыночные цены.

Тарифы на тепло, которые определяют местные органы власти, будут пересмотрены, и будут полностью учитывать как рыночные цены на газ, так и другие расходы (включая капитальные) по состоянию на октябрь 2021. Любые отклонения от себестоимости из-за роста цен на газ будут покрыты через полные и прозрачные субсидии из государственного или соответствующего местного бюджета,

– говорится в письме.

Могут ли тарифы возрасти

Глава ВОО "Международный Антикриминальный Альянс" Богдан Воронцов отметил, что в меморандуме между МВФ и Украиной в рамках stand-by содержится пункт, что Украина продолжит направлять ассигнования на социальные программы, то есть говорится о субсидиях.

К сожалению, цены на коммунальные услуги будут расти, учитывая ситуацию на мировом и внутреннем рынках, однако будут приниматься меры по уменьшению негативного влияния на незащищенные слои населения,

– отметил он.

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Также в Фонде призвали Украину упростить процедуру смены поставщика газа и обеспечить более широкий доступ потребителей к общей базе поставщиков и их ценовым предложениям.

"Укргаздобыча" должна выйти на открытый рынок

Что такое АО "Укргаздобыча" Акционерное общество, входящее в структуру НАК "Нефтегаз Украины". Это крупнейшая газодобывающая компания в Центральной и Восточной Европе, добывающая около 73% украинского газа.

Возможность выбирать и менять поставщика газа у украинцев появилась еще в 2020 году / Фото Getty Images

С мая 2022 года АО "Укргаздобыча" должно выйти на открытый рынок с 40 – 50% своей добычи. Объем будут продавать на бирже, поэтому к голубому топливу отечественной добычи будут доступны все участники рынка. Соответственно, это будет способствовать конкуренции и может повлиять на тарифы.

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