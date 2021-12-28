Как работает рынок газа в Украине, и что ждет население в следующем году – разбирался сайт 24 канала.
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Тарифы на газ в 2022 году
С 1 января продолжит действовать годовой тариф, на который украинцы были переведены автоматически еще 1 мая 2021 года. Для тех потребителей, которые отказались от него, традиционно будут начисляться тарифы, согласно месячного предложения разных поставщиков.
- Годовой тариф будет действовать до 30 апреля 2022 года и варьируется от 7,799 до 13,50 гривны за кубометр газа.
- Месячный тариф в январе – от 7,788 до 57,5 гривны за кубометр газа.
Как работает рынок газа в Украине
- Месячные тарифы поставщики обнародуют за 5 дней до конца предыдущего месяца, чтобы население имело время выбрать выгодный вариант, изменив поставщика.
- Годовой тариф поставщики не могут повышать до 30 апреля – только снижать. Таким образом, правительство обеспечило население от заоблачных тарифов зимой во избежание повторения прошлогодних "тарифных протестов".
- Если население теряет поставщика или его лишают лицензии, то функции выполняет поставщик последней надежды (ПОН). В Украине роль ПОН исполняет государственная компания НАК "Нафтогаз", но не более 60 дней.
В Украине действуют месячные и годовые тарифы, чтобы население имело возможность выбрать более выгодное предложение для себя / Фото 24 канала – Валентины Полищук
Тарифы на газ с 1 мая
С 1 мая должен измениться годовой тариф для украинцев, ведь срок его истекает 30 апреля. Счесть, каким он будет, невозможно – все будет зависеть от цен на европейских хабах. Ведь газ Украина закупает именно там.
Напомним, что 21 декабря стоимость тысячи кубометров составила 2 035 долларов и обновила рекордные октябрьские показатели. Поэтому, учитывая это, газовые тарифы для украинцев в 2022 – 2023 годах могут существенно возрасти.
Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко рассказал, что разрыв между рыночной ценой на газ и для населения существенный – 45 гривен и почти 8 гривен за кубометр соответственно. Он отметил, что такая разница достигает десятков миллиардов гривен только в этом отопительном сезоне.
Мы честно говорим, что если сохранятся такие цены, мы, как национальная компания, не сможем покрывать такую разницу. Поэтому это будет серьезный разговор внутри страны: с депутатами, фактически голосующими за бюджет, определяющими источники и использование средств, с потребителями – с украинцами,
– поделился Витренко.
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Прогноз цен на газ от правительства
Недавно Нацбанк и Минэкономики обнародовали свои прогнозы стоимости тысячи кубометров газа. Следует отметить, что она несколько отличается. Однако прогноз Минэкономики наиболее близок к цене, заложенной в бюджете на 2022 год.
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Прогноз Минэкономики
Согласно прогнозу Минэкономики, газ для населения подорожает на 20% в следующем году, а среднегодовая цена на импортируемый природный газ прогнозируемо составит 347,5 долларов.
Вместе с тем в Минэкономики отметили, что прогнозируемое повышение тарифов в консенсус-прогнозе не гарантирует их роста. По мнению министерства, правительство сделает все возможное, чтобы сдержать повышение тарифов на коммунальные услуги.
Ключевой приоритет правительства – сдержать рост цен на жилищно-коммунальные услуги для населения. Будут приняты меры, чтобы оставить рост тарифов в минимальной динамике,
– говорится в сообщении.
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Прогноз Нацбанка
В НБУ прогнозируют, что средняя цена в год составит около 460 долларов за тысячу кубометров. Замглавы НБУ считает, что после прохождения отопительного сезона цена на газ будет стремительно снижаться.
В Минэкономики предполагают, что тарифы на газ могут подняться на 20% / Коллаж 24 канала
Цена на газ в бюджете-2022
В бюджете-2022 цена газа для промышленности составит более 350 долларов за тысячу кубометров. Первый вице-премьер-министр – министр экономики Алексей Любченко рассказал, что себестоимость украинского газа – чуть более 3 тысяч гривен, а в балансе потребления украинский газ занимает половину. Что касается цен на европейском рынке, то они составили более 55 тысяч гривен.
Речь нужно сегодня вести не столько о населении и жилищно-коммунальной сфере, с которой правительство, подписав меморандум, решило вопрос, а о промышленности, особенно химической, перерабатывающей, сахарной. Средневзвешенная цена, которая сегодня рассчитывается для экономики и будет учтена в прогнозе – более 350 долларов за тысячу кубических метров,
– сказал Любченко.
Транспортировка газа
Украинцы получают две платежки: одну за газ, а другую – за его транспортировку. За распределение газа мы платим отдельно операторам газораспределительных сетей (облгазам) согласно действующим тарифам на доставку газа, устанавливаемую НКРЭКУ в каждой области отдельно.
С 1 января 2022 года распределение газа в Украине подорожает на около 4%, согласно новому постановлению НКРЭКУ, которое комиссия приняла 22 декабря.
Самый высокий и низкий тариф
- Наименьший тариф – 32 копейки за кубометр (без НДС) предлагает "Киевгаз".
- Самый высокий тариф – 1 гривна 99 копеек за кубометр (без НДС), который предлагают несколько поставщиков: "Гадячгаз", "Закарпатгаз", "Лубнигаз", "Николаевгаз", "Тысменицагаз".
Подробнее с тарифом на распределение газа в Украине в 2022 году от разных предприятий можно ознакомится здесь.
В Украине население платит отдельно за транспортировку газа / Коллаж 24 канала
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Требования МВФ
В рамках действия программы stand-by, речь идет о рыночном подходе к ценообразованию тарифов и свободном газовом рынке. Соответственно, такая политика не предусматривает никаких так называемых предельных тарифов и невмешательства правительства.
В письме за подписью украинского президента, премьера, министра финансов и главы НБУ к руководителю МВФ Кристалине Георгиевой отмечается, что тепловые тарифы будут пересмотрены, учитывая рыночные цены.
Тарифы на тепло, которые определяют местные органы власти, будут пересмотрены, и будут полностью учитывать как рыночные цены на газ, так и другие расходы (включая капитальные) по состоянию на октябрь 2021. Любые отклонения от себестоимости из-за роста цен на газ будут покрыты через полные и прозрачные субсидии из государственного или соответствующего местного бюджета,
– говорится в письме.
Могут ли тарифы возрасти
Глава ВОО "Международный Антикриминальный Альянс" Богдан Воронцов отметил, что в меморандуме между МВФ и Украиной в рамках stand-by содержится пункт, что Украина продолжит направлять ассигнования на социальные программы, то есть говорится о субсидиях.
К сожалению, цены на коммунальные услуги будут расти, учитывая ситуацию на мировом и внутреннем рынках, однако будут приниматься меры по уменьшению негативного влияния на незащищенные слои населения,
– отметил он.
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Также в Фонде призвали Украину упростить процедуру смены поставщика газа и обеспечить более широкий доступ потребителей к общей базе поставщиков и их ценовым предложениям.
"Укргаздобыча" должна выйти на открытый рынок
Что такое АО "Укргаздобыча"Акционерное общество, входящее в структуру НАК "Нефтегаз Украины". Это крупнейшая газодобывающая компания в Центральной и Восточной Европе, добывающая около 73% украинского газа.
С мая 2022 года АО "Укргаздобыча" должно выйти на открытый рынок с 40 – 50% своей добычи. Объем будут продавать на бирже, поэтому к голубому топливу отечественной добычи будут доступны все участники рынка. Соответственно, это будет способствовать конкуренции и может повлиять на тарифы.
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