Глава Минэнерго намекнул на повышение тарифа на электроэнергию
Уже на следующей неделе Кабинет Министров Украины может принять решение о сбалансировании тарифа на электроэнергию для быта. Это приведет к росту самого тарифа для населения в 2021 году.
На повышение стоимости электроэнергии во время своей прессконференции намекнул исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Бойко, сообщает 24 канал.
К слову Тарифы на воду в 2021 году: сколько будут платить украинцы
Он также подчеркнул, что с высокой вероятностью изменение тарифа произойдет в течение 2021 года. Как пояснил временный глава Минэнерго, нынешний средний тариф для населения покрывает только транспортировку энергии, а с декабря 2020 года – не будет покрывать даже его.
Сейчас бытовой потребитель платит производителю за электрическую энергию 1 копейку. По Украине средневзвешенная стоимость транспорта электрической энергии от станции к зданию – 1,03 гривны, а 1 киловатт за час электроэнергии в среднем стоит потребителям 1,04 гривны,
– пояснил Юрий Бойко.
С декабря 2020 года НЭК "Укрэнерго", который является оператором подачи электроэнергии, поднимет тариф, в результате чего поставка подорожает на 7 копеек. Это сделает убыточной деятельность даже при покупке электрической энергии за 1 копейку.
Что еще известно о росте тарифа?
В первой половине ноября депутат от "Слуги народа" Андрей Герус уже сообщал о росте тарифа на электроэнергию. По его словам, в объединенной энергетической системе Украины тариф в среднем составлял 1,69 гривны за киловатт в час.
Парламентарий тогда подчеркивал, что такая цена – годовой рекорд для Украины. Это на 30% – 35% больше, чем в предыдущие 9 месяцев 2020 года.
Поделиться новостью