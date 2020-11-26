Уже на следующей неделе Кабинет Министров Украины может принять решение о сбалансировании тарифа на электроэнергию для быта. Это приведет к росту самого тарифа для населения в 2021 году.

На повышение стоимости электроэнергии во время своей прессконференции намекнул исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Бойко, сообщает 24 канал.

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Он также подчеркнул, что с высокой вероятностью изменение тарифа произойдет в течение 2021 года. Как пояснил временный глава Минэнерго, нынешний средний тариф для населения покрывает только транспортировку энергии, а с декабря 2020 года – не будет покрывать даже его.

Сейчас бытовой потребитель платит производителю за электрическую энергию 1 копейку. По Украине средневзвешенная стоимость транспорта электрической энергии от станции к зданию – 1,03 гривны, а 1 киловатт за час электроэнергии в среднем стоит потребителям 1,04 гривны,

– пояснил Юрий Бойко.

С декабря 2020 года НЭК "Укрэнерго", который является оператором подачи электроэнергии, поднимет тариф, в результате чего поставка подорожает на 7 копеек. Это сделает убыточной деятельность даже при покупке электрической энергии за 1 копейку.