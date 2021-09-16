Тариф на электроэнергию у поставщика "последней надежды" вырастет вдвое
Источник:НКРЭКУ
Почти вдвое вырастут цены на электроэнергию от поставщика "последней надежды" – "Укргидроэнерго". В четвертом квартале года, то есть с октября, пользователям придется платить 1238 гривен и 17 копеек за мегаватт-час.
Зато в 3 квартале этот тариф составляет значительно меньше – 613 гривен 16 копеек за мегаватт-час. Решение о поднятии цен Нацкомиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики, приняла 16 сентября.
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Каждый квартал мы это делаем. К сожалению, цифра достаточно большая. Мы можем обсудить вопрос о внесении изменений в методику расчета тарифа. Но сейчас она получается такой, как она есть,
– заявил член НКРЭКУ Дмитрий Коваленко.
"Укргидроэнерго" обнародует тариф на услуги на официальном сайте не позднее чем за 5 дней до начала расчетного периода, на который установлен данный тариф.
В каком случае украинцы пользуются услугами "оператора последней надежды"
- В случае банкротства или ликвидации предыдущего электропоставщика;
- истечение срока действия лицензии у предыдущего электропоставщика;
- ненадлежащего исполнения предыдущим электропоставщиком требований правил рынка;
- неизбрание потребителем нового электропоставщика, в частности после расторжения договора с предыдущим;
- прекращение электропоставщика, не способного поставлять электричество, о чем он уведомил все органы и потребителей.