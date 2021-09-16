Зато в 3 квартале этот тариф составляет значительно меньше – 613 гривен 16 копеек за мегаватт-час. Решение о поднятии цен Нацкомиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики, приняла 16 сентября.

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Каждый квартал мы это делаем. К сожалению, цифра достаточно большая. Мы можем обсудить вопрос о внесении изменений в методику расчета тарифа. Но сейчас она получается такой, как она есть,

– заявил член НКРЭКУ Дмитрий Коваленко.

"Укргидроэнерго" обнародует тариф на услуги на официальном сайте не позднее чем за 5 дней до начала расчетного периода, на который установлен данный тариф.

В каком случае украинцы пользуются услугами "оператора последней надежды"

В случае банкротства или ликвидации предыдущего электропоставщика;

истечение срока действия лицензии у предыдущего электропоставщика;

ненадлежащего исполнения предыдущим электропоставщиком требований правил рынка;

неизбрание потребителем нового электропоставщика, в частности после расторжения договора с предыдущим;

прекращение электропоставщика, не способного поставлять электричество, о чем он уведомил все органы и потребителей.

Обратите внимание! Украинцы, заключившие договор с поставщиком, с 1 октября будут платить 1,44 гривны за киловатт-час. В то же время для тех пользователей, которые используют более 250 киловатт-часов в месяц, цена будет больше. Так, им придется оплатить 1,68 гривны за киловатт-час. По решению правительства, такие цены для бытовых потребителей будут действовать до 30 апреля 2022 года.