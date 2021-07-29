Тариф на электроэнергию подешевеет для 40% населения: когда ожидать изменений

Правительство в очередной раз отложило пересмотр тарифов на электроэнергию. Почему Кабинет министров оставил действующий тариф и чего ждать с сентября, читайте на Экономика 24.

Кабмин продлил до 31 августа действие постановления о специальных обязанностях (ПСО) участников рынка электрической энергии. То есть к концу лета украинцы будут платить 1,68 гривны за киловатт-час. Все для того, чтобы более эффективно проработать обновленную модель ПСО.

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Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в комментарии 24 каналу рассказал, почему правительство снова отложило пересмотр тарифов:

Во-первых, непонятно как потребитель отреагирует на увеличение тарифов.

Просто напомню, что после отмены тарифа 0,9 гривны за киловатт-час в январе 2021 года за электроэнергию заплатили не 95-97%, а всего 75% населения. Это привело к временной финансовой яме,

– говорит эксперт.

Во-вторых, новая модель может привести к злоупотреблениям на местах. Один из сценариев предполагает дифференциацию тарифов, а затем могут появиться проблемы с учетом электроэнергии.

В-третьих, отдельно поднятие тарифов для населения не завершит кризис в украинской энергетике. Здесь необходимы комплексные решения.

Что такое ПСО

Это возложение специальных обязанностей на участников рынка электрической энергии для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка электрической энергии.

Какими будут тарифы с 1 сентября

Скорее всего с 1 сентября тариф поделят на 3 или 4 тарифа в зависимости от объемов потребления:

до 100 киловатт-часов – 1 – 1,20 гривны;

100 – 300 киловатт-часов – 1,68 гривны;

300 – 500 киловатт-часов – 2,40 гривны;

от 500 киловатт-часов – 3,50 гривны.

По другому сценарию тариф 2,40 будет применяться к объемам потребления 100 – 500 киловатт-часов.

С одной стороны тарифы существенно подорожают для некоторых украинских семей. С другой стороны, 40% населения потребляет менее 100 киловатт-часов. Для них тариф может уменьшиться. И в их же интересах, чтобы правительство как можно скорее перешло на обновленную модель ПСО.

Но при этом мы должны говорить, что это энергетическая бедность, и фактически эти 40% украинцев не имеют возможности в полной мере пользоваться электроэнергией и экономят буквально на всем,

– отмечает Олег Попенко.

Какие тарифы действуют сейчас

В мае заместитель министра энергетики Украины Юрий Бойко в фейсбуке поделился, что настоящие тарифы должны быть на уровне 2,60 – 4 гривны в зависимости от области.

Цена на электроэнергию для населения фиксированная – 1,68 гривни за киловатт-час, согласно постановлению Кабмина. Однако продолжают действовать тарифные коэффициенты для населения, имеющего учет потребления электроэнергии по периодам времени. Так можно ощутимо сэкономить.

Двухзонные тарифы:

В ночное время с 23:00 по 7:00 действует тариф 0,84 копейки;

В другие часы действует стандартный тариф – 1,68 гривны.

Трехзонные тарифы:

В пиковые часы (с 8:00 по 11:00 и с 20:00 до 22:00) действует повышенный тариф – 2,52 гривны за киловатт-час.

В обычные часы (с 7:00 до 8:00 с 11:00 до 20:00) действует обычный тариф – 1,68 гривны;

Ночью с 23:00 до 7:00 тариф составляет 0,672 гривны.



Тарифы на электроэнергию, которые будут действовать до 1 августа / Инфографика 24 канала

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