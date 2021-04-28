Кабмин поддержал решение относительно неизменного льготного тарифа на электроэнергию для населения. Цена будет сохраняться такой, как есть, до 30 июня.

Кабинет Министров продлил механизм действия публичных социальных обязанностей до 30 июня. Следовательно, сейчас цену на электроэнергию для населения повышать не будут.

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Какая цена на электроэнергию будет с мая

Такой же, как и была с 1 января 2021 года. Цена на электроэнергию для людей остается 1 гривна 68 копеек за киловатт в час.

Важно! В Украине до 1 января 2021 года действовал льготный тариф на электроэнергию: 90 копеек за киловатт в час для населения на первые 100 киловатт. Кабмин этот тариф отменил 28 декабря. В Верховной Раде хотели вернуть эту стоимость, однако голосование провалили.

Посредника продажи электроэнергии не будет

Кроме того, глава Кабмина сообщил о новых правилах, которые приняли на рынке электроэнергии. Они устанавливают, что государственные компании Энергоатом и Укргидроэнерго будут осуществлять продажу электроэнергии напрямую поставщикам универсальных услуг.

Осуществлять это будут по двусторонним договорам и без посредника в виде госпредприятия "Гарантированный покупатель".

Что известно о "гарантированном покупателе"? Это государственное предприятие, которое представляет интересы граждан и государства в процессе функционирования рынка электроэнергии.



"Гарантированный покупатель" создан правительством для поддержки развития зеленой энергетики, обеспечения населения доступной электроэнергией и общего повышения эффективности нового рынка электрической энергии.



Данные из Это государственное предприятие, которое представляет интересы граждан и государства в процессе функционирования рынка электроэнергии."Гарантированный покупатель" создан правительством для поддержки развития зеленой энергетики, обеспечения населения доступной электроэнергией и общего повышения эффективности нового рынка электрической энергии.Данные из Википедии

Рынок электроэнергии в 2021 году: какие изменения произошли

Нацрегулятор снизил тариф на передачу электроэнергии с 1 января 2021 года с 312,76 гривны до 293,93 гривны за мегаватт-час.

Лишили скидки на электричество жителей 30-километровых зон возле АЭС.

Также Кабмин принял решение о частичной компенсации за подорожание электроэнергии. Это касается тех украинцев, которые используют электроэнергию для обогрева.



Какая цена на электроэнергию в мае / Инфографика 24 канала