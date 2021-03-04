Вскоре заканчивается действие тарифа на электроэнергию для населения, который в конце 2020 года ввело правительство. Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил: скорее всего эту цену утвердят и в дальнейшем.

Как заявил Денис Шмыгаль: вопрос нового тарифа на свет сейчас обсуждают в Министерстве энергетики. Однако, скорее всего, цена останется такой же, как и есть до 31 марта – 1,68 гривны за киловатт-час.

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Тарифы на электроэнергию

Подход правительства, рассказал его глава, полностью совпадает с философией президента: если есть какие-то дисбалансы в отрасли, за электроэнергию должны платить богатые. Те, кто потребляет больше электроэнергии.

Те же, кто не могут платить по высокому тарифу, должны получать поддержку от государства. Правительство движется по схеме приближения цен к рыночной стоимости. Те, кто не смогут их платить – будут получать субсидии. Однако пока тариф ни снижать, ни повышать не будут.

Скорее всего цена останется 1,68. Тариф для населения останется таким же,

– ответил Шмыгаль.

Изменения цены в апреле не будет: однако это не значит, что их не будет в будущем.

Шмыгаль отметил: ждет назначения министра энергетики Верховной Радой. Тогда работу отрасли стабилизируют и наведут порядок. В частности, чтобы убрать дисбалансы в отрасли, при которых могут возникать задолженности перед поставщиками электроэнергии.

Напомним. Рада дважды "проваливала" голосование за назначение бывшего главы "Нафтогаза" Юрия Витренко министром энергетики. Впервые голосование состоялось 17 декабря, второй раз – 28 января. Есть информация, что рассматривать назначение Витренко будут еще и в третий раз.

Какие тарифы на электроэнергию с 1 января 2021 года:

НКРЭКУ снизила тариф на передачу электроэнергии с 1 января 2021 года с 312,76 гривны до 293,93 гривны за мегаватт-час.

Парламент отменил льготный тариф по 90 копеек за первые 100 киловатт энергии.

Правительство ввело новый тариф 1,68 гривны за киловатт-час. Он будет действовать до 31 марта 2021 года.

Поэтому до этого времени необходимо утвердить новую цену тарифа для населения.



Цена на электроэнергию в Украине / Инфографика 24 канала