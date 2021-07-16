Тариф на газ в Украине мог вырасти до 15 гривен за кубометр, – Шмыгаль

Денис Шмыгаль заявил, что в Украине тариф на газ мог вырасти до 15 гривен за кубометр. Однако, по его словам, этого не происходит.

Премьер-министр отметил, что повышение стоимости мог вызвать скачок цен на голубое топливо в Европе. Об этом он сообщил 16 июля во время часа вопросов к правительству.

Читайте также В Украине увеличат минималку до 7700 гривен, – министр Марченко

По данным оператора ГТС, цена на газ выросла максимально за 13 лет – 450 долларов за тысячу кубометров. А это значит, что украинцы должны были платить по 13 – 15 гривен за кубометр, но этого нет,

– сказал Денис Шмыгаль.

Премьер объяснил, что Кабинет министров еще в мае запустил годовой продукт на газовом рынке.

В результате потребители "Нафтогаза" платят 7,96 гривны за кубометр.

Горячая вода и отопление

Глава правительства добавил, что полномочия по горячей воде и отоплению передали местной власти. По его словам, объем газа в хранилищах уже превысил 16 млрд кубометров, это больше, чем в 2019 году.

Идет работа по обеспечению страны углем. Ближе к осени министерство будет еженедельно отчитываться о ситуации,

– подытожил он.

К теме Европейский суд ограничил прокачку газа в обход Украины: что изменится