Тариф на газ с 1 декабря может вырасти: кого это касается и что советуют в "Нафтогазе"

В "Нафтогазе" предупредили, что льготная цена в 7,96 гривны за кубометр газа для населения и 16,8 гривны за кубометр газа для организаций будет действовать только до 30 ноября. Так что с 1 декабря цены вырастут, однако в компании посоветовали, как действовать клиентам поставщика последней надежды (ПОН).

Почему тариф для клиентов ПОН вырастет

В "Нафтогазе" рассказали, что обслуживаемые ПОН бытовые потребители природного газа должны выбрать и подключиться к рыночному поставщику до 1 декабря 2021 года. Все клиенты ПОН в течение 60 дней должны изменить газовую компанию и заключить с ней договор

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Отмечаем, что ГК "Нафтогаз Украины" не устанавливает цену для клиентов ПОН, она рассчитывается ежемесячно по специальной формуле, разработанной в рамках Порядка проведения конкурса по определению поставщика "последней надежды",

– говорится в сообщении.

Какими были тарифы ПОН до 25 октября

"Нафтогаз" как ПОН обслуживает около 500 тысяч домохозяйств в Донецкой, Херсонской, Полтавской, Житомирской, Запорожской, Хмельницкой, Одесской, Луганской и Тернопольской областях.

До 25 октября месячный тариф от ПОН был на уровне 16,56 гривны за кубометр газа. Поэтому фактически после постановления Кабмина цена снизилась более чем в два раза. Напомним, что к октябрю месячный тариф для клиентов ПОН постоянно был существенно выше годового фиксированного предложения "Нафтогаза" в 7,96 гривны за кубометр газа.

Так в сентябре кубометр газа для клиентов ПОН стоил 12 гривен, в августе – 11,78 гривны, июле – в 13,13 гривны, июне – 11,94 гривны.

Как работает рынок газа в Украине

В 2020 году у украинцев появилась возможность менять поставщика, выбирая для себя самый выгодный тариф. За 5 дней до конца месяца поставщики обнародуют цены на следующий месяц, чтобы население имело время выбрать выгодный для себя вариант. Так что уже в конце этой недели украинцы смогут ознакомиться с тарифами на декабрь.

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Однако если население теряет поставщика или его лишают лицензии, то его функции выполняет поставщик последней надежды (ПОН). В Украине роль ПОН исполняет государственная компания НАК "Нафтогаз", но не более 60 дней.

Подавать показатели счетчиков потребители должны облгазам (газораспределительным компаниям) с 1 по 5 число ежемесячно. Поскольку именно они ведут учет этих показателей, а затем передают информацию для формирования счетов газоснабжающим компаниям.

Тарифы на газ в Украине.

Чтобы избежать прошлогодних "тарифных протестов", с 1 мая 2021 года в Украине параллельно с привычными месячными тарифами, действует еще годовой. Соответственно, украинцы могут выбирать для себя более выгодную цену, изменяя тариф и даже поставщика.