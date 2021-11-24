Почему тариф для клиентов ПОН вырастет
В "Нафтогазе" рассказали, что обслуживаемые ПОН бытовые потребители природного газа должны выбрать и подключиться к рыночному поставщику до 1 декабря 2021 года. Все клиенты ПОН в течение 60 дней должны изменить газовую компанию и заключить с ней договор
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Отмечаем, что ГК "Нафтогаз Украины" не устанавливает цену для клиентов ПОН, она рассчитывается ежемесячно по специальной формуле, разработанной в рамках Порядка проведения конкурса по определению поставщика "последней надежды",
– говорится в сообщении.
Какими были тарифы ПОН до 25 октября
До 25 октября месячный тариф от ПОН был на уровне 16,56 гривны за кубометр газа. Поэтому фактически после постановления Кабмина цена снизилась более чем в два раза. Напомним, что к октябрю месячный тариф для клиентов ПОН постоянно был существенно выше годового фиксированного предложения "Нафтогаза" в 7,96 гривны за кубометр газа.
Так в сентябре кубометр газа для клиентов ПОН стоил 12 гривен, в августе – 11,78 гривны, июле – в 13,13 гривны, июне – 11,94 гривны.
Как работает рынок газа в Украине
В 2020 году у украинцев появилась возможность менять поставщика, выбирая для себя самый выгодный тариф. За 5 дней до конца месяца поставщики обнародуют цены на следующий месяц, чтобы население имело время выбрать выгодный для себя вариант. Так что уже в конце этой недели украинцы смогут ознакомиться с тарифами на декабрь.
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Однако если население теряет поставщика или его лишают лицензии, то его функции выполняет поставщик последней надежды (ПОН). В Украине роль ПОН исполняет государственная компания НАК "Нафтогаз", но не более 60 дней.
Подавать показатели счетчиков потребители должны облгазам (газораспределительным компаниям) с 1 по 5 число ежемесячно. Поскольку именно они ведут учет этих показателей, а затем передают информацию для формирования счетов газоснабжающим компаниям.
Тарифы на газ в Украине.
Чтобы избежать прошлогодних "тарифных протестов", с 1 мая 2021 года в Украине параллельно с привычными месячными тарифами, действует еще годовой. Соответственно, украинцы могут выбирать для себя более выгодную цену, изменяя тариф и даже поставщика.
- Годовой тариф – фиксированная цена ежемесячно до 30 апреля 2022 года. На годовой тариф население перевели автоматически. Напомним, что в конце октября некоторые поставщики снизили тариф благодаря балансирующей группе "Нафтогаза". Так что стоимость кубометра газа у разных поставщиков сейчас колеблется от 7,799 гривны до 13,50 гривны.
- Месячный тариф – цена меняется каждый месяц. Этот тариф действует для украинцев, которые отказались от годового фиксированного предложения. В ноябре цена кубометра газа у разных поставщиков варьируется от 7,788 до 38,35 гривны за кубометр газа.