Почему тариф для клиентов ПОН вырастет

В "Нафтогазе" рассказали, что обслуживаемые ПОН бытовые потребители природного газа должны выбрать и подключиться к рыночному поставщику до 1 декабря 2021 года. Все клиенты ПОН в течение 60 дней должны изменить газовую компанию и заключить с ней договор

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Отмечаем, что ГК "Нафтогаз Украины" не устанавливает цену для клиентов ПОН, она рассчитывается ежемесячно по специальной формуле, разработанной в рамках Порядка проведения конкурса по определению поставщика "последней надежды",

– говорится в сообщении.

Примечательно! "Нафтогаз" как ПОН обслуживает около 500 тысяч домохозяйств в Донецкой, Херсонской, Полтавской, Житомирской, Запорожской, Хмельницкой, Одесской, Луганской и Тернопольской областях.

Какими были тарифы ПОН до 25 октября

До 25 октября месячный тариф от ПОН был на уровне 16,56 гривны за кубометр газа. Поэтому фактически после постановления Кабмина цена снизилась более чем в два раза. Напомним, что к октябрю месячный тариф для клиентов ПОН постоянно был существенно выше годового фиксированного предложения "Нафтогаза" в 7,96 гривны за кубометр газа.

Так в сентябре кубометр газа для клиентов ПОН стоил 12 гривен, в августе – 11,78 гривны, июле – в 13,13 гривны, июне – 11,94 гривны.

Как работает рынок газа в Украине

В 2020 году у украинцев появилась возможность менять поставщика, выбирая для себя самый выгодный тариф. За 5 дней до конца месяца поставщики обнародуют цены на следующий месяц, чтобы население имело время выбрать выгодный для себя вариант. Так что уже в конце этой недели украинцы смогут ознакомиться с тарифами на декабрь.

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Однако если население теряет поставщика или его лишают лицензии, то его функции выполняет поставщик последней надежды (ПОН). В Украине роль ПОН исполняет государственная компания НАК "Нафтогаз", но не более 60 дней.

Подавать показатели счетчиков потребители должны облгазам (газораспределительным компаниям) с 1 по 5 число ежемесячно. Поскольку именно они ведут учет этих показателей, а затем передают информацию для формирования счетов газоснабжающим компаниям.

Тарифы на газ в Украине.

Чтобы избежать прошлогодних "тарифных протестов", с 1 мая 2021 года в Украине параллельно с привычными месячными тарифами, действует еще годовой. Соответственно, украинцы могут выбирать для себя более выгодную цену, изменяя тариф и даже поставщика.