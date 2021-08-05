Тариф на газ в августе снизится: "Нафтогаз" обнародовал цену "

В августе государственная компания НАК "Нафтогаз" снизила цену августовского месячного тарифа на газ на 1,35 гривны, против июльской предложения. Сколько платить за кубометр газа потребители, читайте дальше.

Месячный тариф на газ в августе

"Нафтогаз" предлагает украинцам месячный тариф в августе на уровне 11,78 гривны за кубометр газа, Отметим, что это значительно ниже не только за июльский тариф, но и за июньский. Поскольку кубометр газа стоил 13,13 гривны и 11,94 гривны соответственно. Что касается годового тарифа "Нафтогаза", то он остался неизменным – 7,96 гривны за кубометр газа.

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Тарифы на газ в августе у разных поставщиков

, что цены указаны без учета стоимости доставки: за распределение топлива люди платят операторам газораспределительных сетей (облгазам) отдельно, согласно действующим тарифам на доставку газа.

В августе цена месячного тарифа на газ будет колебаться от 7,99 до 16,99 гривны за кубометр газа. Самый низкий, составляет 7,99 гривны за кубометр газа, который предложили "Стрийнафтогаз" и "Галнафтогаз". Самый высокий августовский тариф у поставщика "Энергия страны" – 16,99 гривны за кубометр газа, который на 3,52 гривны больше высокий июльский тариф от поставщика "Полтава газ сбыт".

Подробнее Тарифы на газ в августе 2021 года: какая цена у разных поставщиков

Также украинцы могут еще выбрать специальное сезонное предложение, где тарифы колеблются в пределах от 6,99 до 9 гривен за кубометр газа, подробнее ознакомиться с условиями которых можно здесь.

Как работает рынок газа в Украине

В Украине потребители могут выбирать поставщика, учитывая тарифы разных газоснабжающих компаний. Однако, если население теряет поставщика, то его функции выполняет поставщик последней надежды (ПОН). В Украине роль ПОН выполняет государственная компания НАК "Нафтогаз", но не более чем 60 дней. По состоянию на начало августа потребителями ПОН является более 600 тысяч человек.

Подавать показатели счетчиков потребители должны облгазам (газораспределительным компаниям) с 1 по 5 число каждого месяца. Поскольку, именно они ведут учет этих показателей, а затем передают информацию для формирования счетов газопоставляющим компаниям.