Месячный тариф на газ в августе

"Нафтогаз" предлагает украинцам месячный тариф в августе на уровне 11,78 гривны за кубометр газа , Отметим, что это значительно ниже не только за июльский тариф, но и за июньский. Поскольку кубометр газа стоил 13,13 гривны и 11,94 гривны соответственно. Что касается годового тарифа "Нафтогаза", то он остался неизменным – 7,96 гривны за кубометр газа .

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Обратите внимание , что цены указаны без учета стоимости доставки: за распределение топлива люди платят операторам газораспределительных сетей (облгазам) отдельно, согласно действующим тарифам на доставку газа.

Тарифы на газ в августе у разных поставщиков

В августе цена месячного тарифа на газ будет колебаться от 7,99 до 16,99 гривны за кубометр газа . Самый низкий, составляет 7,99 гривны за кубометр газа, который предложили "Стрийнафтогаз" и "Галнафтогаз". Самый высокий августовский тариф у поставщика "Энергия страны" – 16,99 гривны за кубометр газа, который на 3,52 гривны больше высокий июльский тариф от поставщика "Полтава газ сбыт".

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Также украинцы могут еще выбрать специальное сезонное предложение, где тарифы колеблются в пределах от 6,99 до 9 гривен за кубометр газа, подробнее ознакомиться с условиями которых можно здесь.

Как работает рынок газа в Украине

В Украине потребители могут выбирать поставщика, учитывая тарифы разных газоснабжающих компаний. Однако, если население теряет поставщика, то его функции выполняет поставщик последней надежды (ПОН). В Украине роль ПОН выполняет государственная компания НАК "Нафтогаз", но не более чем 60 дней. По состоянию на начало августа потребителями ПОН является более 600 тысяч человек.