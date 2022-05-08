России будет очень тяжело это сделать. Такое мнение 24 канала высказал эксперт по энергетике Геннадий Рябцев .

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Рынки мгновенно забирают другие компании

По его словам, для того чтобы где-то найти новые рынки, нужно, чтобы они появились, ведь они уже поделены. Откуда идет Россия – туда мгновенно попадают другие компании.

Что касается переориентации, например, на азиатские рынки – там проблемы в России с инфраструктурой. Она занята тем экспортом, который сейчас идет,

– подчеркнул Рябцев.

Он объяснил, для того чтобы увеличивать инфраструктуру, нужно что-то построить, например, новый нефтепровод, новые терминалы, или новые танкеры.

"Для этого нужно время и деньги. Пока будут искать время и деньги, эту нишу заполнят другие конкуренты", – заметил эксперт по энергетике.

Кстати говоря! Когда Европейский Союз введет эмбарго на российскую нефть, государство-оккупант в течение 1 – 2 лет сократит добычу энергоносителя не менее чем на 20%.

Эксперт рассказал о ситуации России в энергетике: смотрите видео

"Ситуация с природным газом – ужас для России"

Это касается и природного газа. "Там вообще кошмар для России", – отметил эксперт. Он отметил, если Европа сможет отказаться в течение нескольких лет (например, до 2027 года) от экспорта российского природного газа, тогда это – сокращение объемов добычи 100% или просто будут жечь в факелах.

Рябцев подчеркнул, что 2027-2028 годы – вполне вероятные сроки отказа всего Европейского Союза от поставок природного газа.

На каком этапе отказ мира от нефти России

Евросоюз намерен ударить по России шестым пакетом санкций. В нем же говорится и о нефтяном ограничении для государства-агрессора.

Однако сегодня, 8 мая, в ЕС так и не договорились о новых санкциях. Страны не пришли к согласию из-за позиции Венгрии.

Стало известно, что ЕС хочет запретить европейским компаниям и судам предоставлять какие-либо услуги по поставке нефти и нефтепродуктов России.

Известно, что Финляндия с марта сократила импорт российской нефти на 70%. Торговые отношения между странами быстро рушатся.

По информации СМИ, эмбарго на нефть из России вступит в силу через 6 месяцев .

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