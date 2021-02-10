Печерский райсуд Киева может принять решение, которым заберет у НАБУ дело "Приватбанка". По словам директора НАБУ Артема Сытника, Печерский райсуд уже не впервые вмешивается в следствие антикоррупционного бюро.

Как сказал Артем Сытник во время пресс-конференции 10 февраля, решение уже "зреет".

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Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник отметил, что НАБУ испытывает постоянное давление во время следствия. Речь идет о деле по выводу денег из "Приватбанка" его бывшими владельцами.

Сейчас назревает решение Печерского райсуда, чтобы забрать дело "Приватбанка",

- сказал Сытник.

Он также пожаловался, что суд уже не впервые вмешивается в дела НАБУ. В этом контексте Сытник упомянул уголовное производство, в котором фигурирует заместитель главы Офиса президента Олег Татаров.

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Что известно о деле "Приватбанка"

Правительство по предложению НБУ и акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых на тот момент были Коломойский и Боголюбов, приняло решение о национализации банка из-за его неплатежеспособности. Это случилось 18 декабря 2016 года.

Украина докапитализировала в учреждение более чем на 155 миллиардов гривен . Однако затем бывшие владельцы банка заявили, что национализация якобы была незаконной.

. Однако затем бывшие владельцы банка заявили, что национализация якобы была незаконной. И теперь Коломойский и Боголюбов пытаются вернуть банк, требуют компенсации, обращаясь в различные инстанции.

Обратите внимание! 15 октября 2019 года "Приватбанк" победил в Апелляционном суде Англии по делу против Коломойского и Боголюбова.