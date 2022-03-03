Это будет сделано с 12 марта. Соответствующее решение принял ЕС в консультации с США, Великобританией и Канадой.

Важно Россия напала на Украину: хронология основных событий

Наши мысли с теми, кто страдает от трагических последствий вторжения России в Украину. Равенство, разнообразие, взаимное уважение и глобальное сотрудничество – это основа, на которой стоит SWIFT, и идеалы, которые мы отстаиваем как глобальный и политически нейтральный кооператив,

– заявили в SWIFT.

Накануне министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что было труднее всего добиться именно этой санкции. Запад неохотно пошел на нее. Министр благодарен за поддержку, но считает, что этого недостаточно.

Все банки России должны быть отключены от системы SWIFT, иначе те деньги, которые будут проводиться через все еще подключенные банки, будут окроплены кровью украинских невинных граждан, женщин и детей, погибших под ударами российской агрессии.

Что такое SWIFT SWIFT – это международная межбанковская система передачи информации и осуществления платежей. Ее используют более 11 000 финансовых учреждений в более чем 200 странах и территориях для отправки безопасных платежных поручений. Пользователями SWIFT в России являются более 300 ведущих банков и организаций.

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