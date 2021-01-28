В Государственной службе статистики подсчитали сумму задолженности по выплате заработной платы в Украине за 2020 год. Так, работодатели не выплатили больше 3 миллиардов гривен.

Данные: Госстат

Зарплатная задолженность выросла на 3,4%. По состоянию на 1 января 2021 года она составила 3,137 миллиарда гривен.

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Тогда как в декабре 2020 года эта задолженность сократилась на 21,8%. Согласно данным, в декабре прошлого года сумма задолженности по зарплате экономически активных предприятий уменьшилась на 31,1% и на 1 января 2021 года составила 1,878 миллиарда гривен.

Самый высокий уровень задолженности на начало 2021 года оказался в следующих областях:

Черновицкой области задолженность выросла на 8,9 раза;

в Ровненской в ​​2,8 раза;

в Хмельницкой в ​​2,2 раза;

в Полтавской в ​​2 раза.

При этом сокращение задолженности по заработной плате в 2020 году зафиксировали в следующих областях:

Луганской области. Там показатель вырос на 84,4%;

во Львовской – на 47,2%;

Ивано-Франковской – на 6,1%.

Где самая большая задолженность по сферам

Госстат уточнил, что задолженность по выплате зарплаты выросла в следующих сферах:

временного размещения и организации питания – более чем в 21 раз – до 7,923 миллиона гривен;

предоставление других видов услуг – в более 15 раз – до 1,258 миллиона гривен;

в сельском и лесном хозяйстве на 83,5% – то есть до более 54 миллионов гривен;

сфере здравоохранения и социального страхования на 80,2% – до более 31 миллиона гривен;

в сфере государственного управления и обороны – на 70,4%;

профессиональной, научной и технической деятельности – на 46,1%;

в сфере информации и телекоммуникаций – на 45,7%.

А также в сфере финансовой и страховой деятельности, на предприятиях транспорта, почтовой и курьерской службы и других.

Внимание! В то же время в 2020 году сократилась задолженность в сфере оптовой и розничной торговли и на предприятиях промышленности.