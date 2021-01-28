Свыше 3 миллиардов гривен зарплаты работодатели задолжали украинцам
В Государственной службе статистики подсчитали сумму задолженности по выплате заработной платы в Украине за 2020 год. Так, работодатели не выплатили больше 3 миллиардов гривен.
Данные: Госстат
Зарплатная задолженность выросла на 3,4%. По состоянию на 1 января 2021 года она составила 3,137 миллиарда гривен.
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Тогда как в декабре 2020 года эта задолженность сократилась на 21,8%. Согласно данным, в декабре прошлого года сумма задолженности по зарплате экономически активных предприятий уменьшилась на 31,1% и на 1 января 2021 года составила 1,878 миллиарда гривен.
Самый высокий уровень задолженности на начало 2021 года оказался в следующих областях:
- Черновицкой области задолженность выросла на 8,9 раза;
- в Ровненской в 2,8 раза;
- в Хмельницкой в 2,2 раза;
- в Полтавской в 2 раза.
При этом сокращение задолженности по заработной плате в 2020 году зафиксировали в следующих областях:
- Луганской области. Там показатель вырос на 84,4%;
- во Львовской – на 47,2%;
- Ивано-Франковской – на 6,1%.
Где самая большая задолженность по сферам
Госстат уточнил, что задолженность по выплате зарплаты выросла в следующих сферах:
- временного размещения и организации питания – более чем в 21 раз – до 7,923 миллиона гривен;
- предоставление других видов услуг – в более 15 раз – до 1,258 миллиона гривен;
- в сельском и лесном хозяйстве на 83,5% – то есть до более 54 миллионов гривен;
- сфере здравоохранения и социального страхования на 80,2% – до более 31 миллиона гривен;
- в сфере государственного управления и обороны – на 70,4%;
- профессиональной, научной и технической деятельности – на 46,1%;
- в сфере информации и телекоммуникаций – на 45,7%.
А также в сфере финансовой и страховой деятельности, на предприятиях транспорта, почтовой и курьерской службы и других.
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