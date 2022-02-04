Свободная торговля с Турцией добавит 2% к ежегодному росту ВВП, – нардеп
Источник:телеграм канал Галины Янченко
Соглашение о зоне свободной торговли между Турцией и Украиной будет давать рост на дополнительные 2% ВВП ежегодно. По словам нардепа Галины Янченко, это – исторический шаг, который откроет новые рынки и новые возможности для бизнеса.
Об этом нардеп от "Слуги народа" написала в соцсетях. Политик отметила, что на этот шаг Анкара и Киев решались более 10 лет.
Больше здесь Украина и Турция подписали соглашение о свободной торговле
Турция вводит 0% пошлину для 10 тысяч категорий товаров
Турция в рамках ЗСТ вводит 0% пошлину для 10337 категорий украинских товаров. Это 95% от общего количества позиций. В отношении 1348 категорий будут действовать тарифные квоты или сниженные таможенные ставки,
– написала Янченко.
Таким образом, 56% украинского экспорта в Турцию будет освобождено от пошлины. Это позволит украинским экспортерам сэкономить 370 миллионов долларов.
На какие товары снижает пошлины Украина для Турции:
- на товары легкой промышленности,
- строительные материалы
- минеральные удобрения.
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Что сказал премьер Шмыгаль о ЗСТ: самое главное
- По словам главы правительства Украины, к подписанию соглашения готовились 20 лет.
- За последние 2 года, это уже третье соглашение о ЗСТ, предыдущие были подписаны с Великобританией и Израилем.
- Для Украины это означает более 10 миллиардов оборота с Турцией уже в ближайшие 5 лет.
- Ежегодно экономия на уплате пошлины будет достигать 370 миллионов долларов.
Текст публикации Галины Янченко:
Произошло, я считаю, историческое событие. Украина и Турция подписали соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ).
На этот шаг наши страны решались более 10 лет. Наконец долгий путь преодолен, а впереди новые рынки, новые инвестиции и новые возможности для бизнеса.
Подписание такого соглашения даст возможность Украине увеличить объемы экспорта в Турцию, расширить деятельность экспортерам, создать новые рабочие места.
Соглашение ЗСТ – это прежде всего об экономике. Но это также мощный сигнал для всего мира об усилении связей и беспрецедентной поддержке Украины Турцией, которая будет иметь и политический, и оборонный эффект для нашей страны.